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Ространснадзор вынес 29 решений о приостановлении лицензий судов - РИА Новости, 06.05.2025
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14:36 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/rostransnadzor-2015284322.html
Ространснадзор вынес 29 решений о приостановлении лицензий судов
Ространснадзор вынес 29 решений о приостановлении лицензий судов - РИА Новости, 06.05.2025
Ространснадзор вынес 29 решений о приостановлении лицензий судов
Ространснадзор проверил соблюдение законодательства по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтепродуктами с судов, вынес 29 решений о... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:36:00+03:00
2025-05-06T14:36:00+03:00
россия
черное море
роман старовойт
владимир путин
виталий савельев
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
общество
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Ространснадзор проверил соблюдение законодательства по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтепродуктами с судов, вынес 29 решений о приостановлении и прекращении лицензий, сообщил РИА Новости министра транспорта РФ Роман Старовойт. "Ространснадзором завершена проверка соблюдения субъектами экономической деятельности положений законодательства, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов нефти... По итогам проведенных проверок на основании федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ принято 29 решений о приостановлении и прекращении действия лицензий", - сказал министр. Он отметил, что проведено 516 контрольных мероприятий, выявлено 682 нарушения обязательных требований, выдано 212 предписаний о необходимости устранения нарушений, а также составлено 86 протоколов об административных правонарушениях. Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручал вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
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россия, черное море, роман старовойт, владимир путин, виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), общество
Россия, Черное море, Роман Старовойт, Владимир Путин, Виталий Савельев, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Общество
Ространснадзор вынес 29 решений о приостановлении лицензий судов

Старовойт: Ространснадзор вынес 29 решений о приостановлении лицензий судов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора)
Стенд Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стенд Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Ространснадзор проверил соблюдение законодательства по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтепродуктами с судов, вынес 29 решений о приостановлении и прекращении лицензий, сообщил РИА Новости министра транспорта РФ Роман Старовойт.
"Ространснадзором завершена проверка соблюдения субъектами экономической деятельности положений законодательства, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов нефти... По итогам проведенных проверок на основании федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ принято 29 решений о приостановлении и прекращении действия лицензий", - сказал министр.
Он отметил, что проведено 516 контрольных мероприятий, выявлено 682 нарушения обязательных требований, выдано 212 предписаний о необходимости устранения нарушений, а также составлено 86 протоколов об административных правонарушениях.
Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручал вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
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РоссияЧерное мореРоман СтаровойтВладимир ПутинВиталий СавельевФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Общество
 
 
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