https://ria.ru/20250506/rossiya-2015391645.html

Россия готова к развитию энергетического сотрудничества с ЕС

Россия готова к развитию энергетического сотрудничества с ЕС - РИА Новости, 06.05.2025

Россия готова к развитию энергетического сотрудничества с ЕС

Россия, как и прежде, готова к развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества с Европой, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постпредства... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:30:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Россия, как и прежде, готова к развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества с Европой, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постпредства России при ЕС.Во вторник Еврокомиссия представила свою дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ и атомное топливо. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества.В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

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россия, европа, москва, евросоюз, еврокомиссия, в мире