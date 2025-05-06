https://ria.ru/20250506/rossiya-2015391645.html
Россия готова к развитию энергетического сотрудничества с ЕС
Россия готова к развитию энергетического сотрудничества с ЕС - РИА Новости, 06.05.2025
Россия готова к развитию энергетического сотрудничества с ЕС
Россия, как и прежде, готова к развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества с Европой, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постпредства... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:30:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Россия, как и прежде, готова к развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества с Европой, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постпредства России при ЕС.Во вторник Еврокомиссия представила свою дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ и атомное топливо. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества.В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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россия, европа, москва, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Европа, Москва, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Россия готова к развитию энергетического сотрудничества с ЕС
Россия готова к развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества с ЕС