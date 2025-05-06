https://ria.ru/20250506/rossiya-2015389575.html
Россия на грани исторической победы над Западом, заявил Яковенко
Россия на грани исторической победы над Западом, заявил Яковенко - РИА Новости, 06.05.2025
Россия на грани исторической победы над Западом, заявил Яковенко
Россия находится на грани исторической победы над Западом и обретает беспрецедентную степень суверенитета и свободы, заявил РИА Новости замгендиректора... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:17:00+03:00
2025-05-06T20:17:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Россия находится на грани исторической победы над Западом и обретает беспрецедентную степень суверенитета и свободы, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает свое существование в прежнем солидарным формате, объединенном общей идеологией и образом жизни. На смену приходит ручное управление из Вашингтона - как жесткое, но безальтернативное средство выживания Запада", - написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости ria.ru Он полагает, что благодаря санкционному давлению Россия как никогда прежде мотивирована добиться технологического и валютного суверенитета и становится ключевым игроком в области обеспечения глобальной продовольственной безопасности в ее современном прочтении. "Таким образом, страна обретает исторически беспрецедентную степень суверенитета и свободы. В этом одно из главных достижений 25 лет политического руководства Владимира Владимировича Путина. Страна не только встала с колен, но и обрела невиданную прежде перспективу поступательного развития", - отметил Яковенко. Эффективными инструментами развития стали национальные проекты с четкими целями и показателями, в стране в корне изменилась психологическая атмосфера, добавил он. "Патриотизм вновь, после безвременья 80-х и 90-х обретает внятный смысл и становится определяющим мотивом для подавляющего большинства российских граждан, гордых за свою страну", - заключил Яковенко. Полный текст читайте на сайте ria.ru в среду в 8.00 мск.
https://ria.ru/20250429/yakovenko-2013967815.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон (штат), александр яковенко, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Александр Яковенко, В мире, РИА Новости Аналитика
Россия на грани исторической победы над Западом, заявил Яковенко
Яковенко: Россия оказалась на грани исторической победы над Западом
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Россия находится на грани исторической победы над Западом и обретает беспрецедентную степень суверенитета и свободы, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает свое существование в прежнем солидарным формате, объединенном общей идеологией и образом жизни. На смену приходит ручное управление из Вашингтона
- как жесткое, но безальтернативное средство выживания Запада", - написал Яковенко
в статье для сайта РИА Новости ria.ru
Он полагает, что благодаря санкционному давлению Россия
как никогда прежде мотивирована добиться технологического и валютного суверенитета и становится ключевым игроком в области обеспечения глобальной продовольственной безопасности в ее современном прочтении.
"Таким образом, страна обретает исторически беспрецедентную степень суверенитета и свободы. В этом одно из главных достижений 25 лет политического руководства Владимира Владимировича Путина. Страна не только встала с колен, но и обрела невиданную прежде перспективу поступательного развития", - отметил Яковенко.
Эффективными инструментами развития стали национальные проекты с четкими целями и показателями, в стране в корне изменилась психологическая атмосфера, добавил он.
"Патриотизм вновь, после безвременья 80-х и 90-х обретает внятный смысл и становится определяющим мотивом для подавляющего большинства российских граждан, гордых за свою страну", - заключил Яковенко.
Полный текст читайте на сайте ria.ru в среду в 8.00 мск.