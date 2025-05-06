https://ria.ru/20250506/rossiya-2015389575.html

Россия на грани исторической победы над Западом, заявил Яковенко

Россия на грани исторической победы над Западом, заявил Яковенко - РИА Новости, 06.05.2025

Россия на грани исторической победы над Западом, заявил Яковенко

Россия находится на грани исторической победы над Западом и обретает беспрецедентную степень суверенитета и свободы, заявил РИА Новости замгендиректора... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:17:00+03:00

2025-05-06T20:17:00+03:00

2025-05-06T20:23:00+03:00

россия

вашингтон (штат)

александр яковенко

в мире

риа новости аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979177779_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_6484784e38d5bba112032a1e00bf6a8d.jpg

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Россия находится на грани исторической победы над Западом и обретает беспрецедентную степень суверенитета и свободы, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает свое существование в прежнем солидарным формате, объединенном общей идеологией и образом жизни. На смену приходит ручное управление из Вашингтона - как жесткое, но безальтернативное средство выживания Запада", - написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости ria.ru Он полагает, что благодаря санкционному давлению Россия как никогда прежде мотивирована добиться технологического и валютного суверенитета и становится ключевым игроком в области обеспечения глобальной продовольственной безопасности в ее современном прочтении. "Таким образом, страна обретает исторически беспрецедентную степень суверенитета и свободы. В этом одно из главных достижений 25 лет политического руководства Владимира Владимировича Путина. Страна не только встала с колен, но и обрела невиданную прежде перспективу поступательного развития", - отметил Яковенко. Эффективными инструментами развития стали национальные проекты с четкими целями и показателями, в стране в корне изменилась психологическая атмосфера, добавил он. "Патриотизм вновь, после безвременья 80-х и 90-х обретает внятный смысл и становится определяющим мотивом для подавляющего большинства российских граждан, гордых за свою страну", - заключил Яковенко. Полный текст читайте на сайте ria.ru в среду в 8.00 мск.

https://ria.ru/20250429/yakovenko-2013967815.html

https://ria.ru/20250410/zhurnalisty-2010515090.html

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вашингтон (штат), александр яковенко, в мире