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Россия на грани исторической победы над Западом, заявил Яковенко - РИА Новости, 06.05.2025
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РИА Новости Аналитика
 
20:17 06.05.2025 (обновлено: 20:23 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/rossiya-2015389575.html
Россия на грани исторической победы над Западом, заявил Яковенко
Россия на грани исторической победы над Западом, заявил Яковенко - РИА Новости, 06.05.2025
Россия на грани исторической победы над Западом, заявил Яковенко
Россия находится на грани исторической победы над Западом и обретает беспрецедентную степень суверенитета и свободы, заявил РИА Новости замгендиректора... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:17:00+03:00
2025-05-06T20:23:00+03:00
россия
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Россия находится на грани исторической победы над Западом и обретает беспрецедентную степень суверенитета и свободы, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает свое существование в прежнем солидарным формате, объединенном общей идеологией и образом жизни. На смену приходит ручное управление из Вашингтона - как жесткое, но безальтернативное средство выживания Запада", - написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости ria.ru Он полагает, что благодаря санкционному давлению Россия как никогда прежде мотивирована добиться технологического и валютного суверенитета и становится ключевым игроком в области обеспечения глобальной продовольственной безопасности в ее современном прочтении. "Таким образом, страна обретает исторически беспрецедентную степень суверенитета и свободы. В этом одно из главных достижений 25 лет политического руководства Владимира Владимировича Путина. Страна не только встала с колен, но и обрела невиданную прежде перспективу поступательного развития", - отметил Яковенко. Эффективными инструментами развития стали национальные проекты с четкими целями и показателями, в стране в корне изменилась психологическая атмосфера, добавил он. "Патриотизм вновь, после безвременья 80-х и 90-х обретает внятный смысл и становится определяющим мотивом для подавляющего большинства российских граждан, гордых за свою страну", - заключил Яковенко. Полный текст читайте на сайте ria.ru в среду в 8.00 мск.
https://ria.ru/20250429/yakovenko-2013967815.html
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россия, вашингтон (штат), александр яковенко, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Александр Яковенко, В мире, РИА Новости Аналитика
Россия на грани исторической победы над Западом, заявил Яковенко

Яковенко: Россия оказалась на грани исторической победы над Западом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Россия находится на грани исторической победы над Западом и обретает беспрецедентную степень суверенитета и свободы, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает свое существование в прежнем солидарным формате, объединенном общей идеологией и образом жизни. На смену приходит ручное управление из Вашингтона - как жесткое, но безальтернативное средство выживания Запада", - написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости ria.ru
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Он полагает, что благодаря санкционному давлению Россия как никогда прежде мотивирована добиться технологического и валютного суверенитета и становится ключевым игроком в области обеспечения глобальной продовольственной безопасности в ее современном прочтении.
"Таким образом, страна обретает исторически беспрецедентную степень суверенитета и свободы. В этом одно из главных достижений 25 лет политического руководства Владимира Владимировича Путина. Страна не только встала с колен, но и обрела невиданную прежде перспективу поступательного развития", - отметил Яковенко.
Эффективными инструментами развития стали национальные проекты с четкими целями и показателями, в стране в корне изменилась психологическая атмосфера, добавил он.
"Патриотизм вновь, после безвременья 80-х и 90-х обретает внятный смысл и становится определяющим мотивом для подавляющего большинства российских граждан, гордых за свою страну", - заключил Яковенко.
Полный текст читайте на сайте ria.ru в среду в 8.00 мск.
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РИА Новости АналитикаРоссияВашингтон (штат)Александр ЯковенкоВ мире
 
 
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