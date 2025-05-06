https://ria.ru/20250506/rossija-2015313968.html
Ушаков рассказал об обсуждении украинского вопроса с США
Ушаков рассказал об обсуждении украинского вопроса с США - РИА Новости, 06.05.2025
Ушаков рассказал об обсуждении украинского вопроса с США
РФ и США активно обсуждают в контактах по Украине территориальные вопросы, в том числе по закрытым каналам, заявил журналистам помощник президента России Юрий... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:23:00+03:00
2025-05-06T16:23:00+03:00
2025-05-06T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. РФ и США активно обсуждают в контактах по Украине территориальные вопросы, в том числе по закрытым каналам, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Территориальные вопросы активно обсуждаются", - сказал Ушаков. По словам помощника президента, эти вопросы обсуждаются "естественно, и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях".
https://ria.ru/20250503/rubio-2014820807.html
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россия, сша, украина, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков рассказал об обсуждении украинского вопроса с США
Ушаков: Россия и США активно обсуждают территориальные вопросы