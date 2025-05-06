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Песков высказался об участии третьих стран в переговорах по Украине - РИА Новости, 06.05.2025
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13:18 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/rossija-2015266008.html
Песков высказался об участии третьих стран в переговорах по Украине
Песков высказался об участии третьих стран в переговорах по Украине - РИА Новости, 06.05.2025
Песков высказался об участии третьих стран в переговорах по Украине
Россия приветствует все страны, которые готовы приложить усилия по направлению в русло мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:18:00+03:00
2025-05-06T13:18:00+03:00
в мире
россия
украина
бразилия
дмитрий песков
луис инасиу лула да силва
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия приветствует все страны, которые готовы приложить усилия по направлению в русло мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета Globo со ссылкой на источники в бразильском правительстве сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего визита в Москву планирует предложить президенту РФ Владимиру Путину посредничество в переговорах по Украине. "Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования", - сообщил журналистам Песков.
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в мире, россия, украина, бразилия, дмитрий песков, луис инасиу лула да силва, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Бразилия, Дмитрий Песков, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин
Песков высказался об участии третьих стран в переговорах по Украине

Песков: Россия приветствует усилия всех по урегулированию конфликта на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия приветствует все страны, которые готовы приложить усилия по направлению в русло мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета Globo со ссылкой на источники в бразильском правительстве сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего визита в Москву планирует предложить президенту РФ Владимиру Путину посредничество в переговорах по Украине.
"Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования", - сообщил журналистам Песков.
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В миреРоссияУкраинаБразилияДмитрий ПесковЛуис Инасиу Лула да СилваВладимир Путин
 
 
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