https://ria.ru/20250506/rossija-2015266008.html

Песков высказался об участии третьих стран в переговорах по Украине

Песков высказался об участии третьих стран в переговорах по Украине - РИА Новости, 06.05.2025

Песков высказался об участии третьих стран в переговорах по Украине

Россия приветствует все страны, которые готовы приложить усилия по направлению в русло мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:18:00+03:00

2025-05-06T13:18:00+03:00

2025-05-06T13:18:00+03:00

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бразилия

дмитрий песков

луис инасиу лула да силва

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия приветствует все страны, которые готовы приложить усилия по направлению в русло мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета Globo со ссылкой на источники в бразильском правительстве сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего визита в Москву планирует предложить президенту РФ Владимиру Путину посредничество в переговорах по Украине. "Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования", - сообщил журналистам Песков.

https://ria.ru/20250417/ushakov-2011811922.html

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в мире, россия, украина, бразилия, дмитрий песков, луис инасиу лула да силва, владимир путин