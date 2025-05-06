Росавиация рассчитывает привлечь средства на реконструкцию 28 аэродромов
Росавиация рассчитывает привлечь 124 млрд рублей на реконструкцию 28 аэродромов
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация"
Стенд Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росавиация рассчитывает на привлечение свыше 124 миллиардов рублей внебюджетных средств для реконструкции 28 аэродромов в РФ до 2030 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на совещании по вопросу о развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в РФ.
Ранее, в январе 2024 года, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявлял, что к 2030 году в России будет в эксплуатации 241 аэродром, из которых на сегодняшний день уже 228 действующие. Из них 111 аэродромов подлежит реконструкции и капремонту до 2030 года. Савельев отмечал, что на это необходимо 383 миллиарда рублей. Часть из этих денег будет привлечена за счет механизма государственно-частного партнерства.
"В реконструкцию 28 аэродромов планируется привлечь более 124 миллиардов рублей внебюджетного финансирования, что составляет 45% от стоимости реконструкции этих аэродромов", - сообщил Ядров.
Также он рассказал о подготовленных изменениях в Воздушный кодекс, предусматривающих введение понятия отдельного инфраструктурного сбора и в закон о концессионных соглашениях. "Мы совместно с Минэкономразвития разработали дифференцированный подход привлечения внебюджетных средств в зависимости от пассажиропотока. То есть те аэродромы, которые имеют наибольший пассажиропоток, инвестиции в них федеральные закладываются значительно меньше, чем те аэродромы, где пассажиропоток низкий", - уточнил Ядров.