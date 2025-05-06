https://ria.ru/20250506/rosaviatsija-2015269852.html

Росавиация рассчитывает привлечь средства на реконструкцию 28 аэродромов

Росавиация рассчитывает привлечь средства на реконструкцию 28 аэродромов - РИА Новости, 06.05.2025

Росавиация рассчитывает привлечь средства на реконструкцию 28 аэродромов

Росавиация рассчитывает на привлечение свыше 124 миллиардов рублей внебюджетных средств для реконструкции 28 аэродромов в РФ до 2030 года, сообщил глава... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:35:00+03:00

2025-05-06T13:35:00+03:00

2025-05-06T13:35:00+03:00

экономика

россия

виталий савельев

владимир путин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841483548_948:0:2926:1113_1920x0_80_0_0_d97f3430beb85181f0f0436d09716b2b.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росавиация рассчитывает на привлечение свыше 124 миллиардов рублей внебюджетных средств для реконструкции 28 аэродромов в РФ до 2030 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на совещании по вопросу о развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в РФ. Ранее, в январе 2024 года, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявлял, что к 2030 году в России будет в эксплуатации 241 аэродром, из которых на сегодняшний день уже 228 действующие. Из них 111 аэродромов подлежит реконструкции и капремонту до 2030 года. Савельев отмечал, что на это необходимо 383 миллиарда рублей. Часть из этих денег будет привлечена за счет механизма государственно-частного партнерства. "В реконструкцию 28 аэродромов планируется привлечь более 124 миллиардов рублей внебюджетного финансирования, что составляет 45% от стоимости реконструкции этих аэродромов", - сообщил Ядров. Также он рассказал о подготовленных изменениях в Воздушный кодекс, предусматривающих введение понятия отдельного инфраструктурного сбора и в закон о концессионных соглашениях. "Мы совместно с Минэкономразвития разработали дифференцированный подход привлечения внебюджетных средств в зависимости от пассажиропотока. То есть те аэродромы, которые имеют наибольший пассажиропоток, инвестиции в них федеральные закладываются значительно меньше, чем те аэродромы, где пассажиропоток низкий", - уточнил Ядров.

https://ria.ru/20250207/domodedovo-1997967920.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, виталий савельев, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)