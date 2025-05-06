Рейтинг@Mail.ru
Росавиация рассчитывает привлечь средства на реконструкцию 28 аэродромов - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/rosaviatsija-2015269852.html
Росавиация рассчитывает привлечь средства на реконструкцию 28 аэродромов
Росавиация рассчитывает привлечь средства на реконструкцию 28 аэродромов - РИА Новости, 06.05.2025
Росавиация рассчитывает привлечь средства на реконструкцию 28 аэродромов
Росавиация рассчитывает на привлечение свыше 124 миллиардов рублей внебюджетных средств для реконструкции 28 аэродромов в РФ до 2030 года, сообщил глава... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:35:00+03:00
2025-05-06T13:35:00+03:00
экономика
россия
виталий савельев
владимир путин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841483548_948:0:2926:1113_1920x0_80_0_0_d97f3430beb85181f0f0436d09716b2b.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росавиация рассчитывает на привлечение свыше 124 миллиардов рублей внебюджетных средств для реконструкции 28 аэродромов в РФ до 2030 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на совещании по вопросу о развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в РФ. Ранее, в январе 2024 года, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявлял, что к 2030 году в России будет в эксплуатации 241 аэродром, из которых на сегодняшний день уже 228 действующие. Из них 111 аэродромов подлежит реконструкции и капремонту до 2030 года. Савельев отмечал, что на это необходимо 383 миллиарда рублей. Часть из этих денег будет привлечена за счет механизма государственно-частного партнерства. "В реконструкцию 28 аэродромов планируется привлечь более 124 миллиардов рублей внебюджетного финансирования, что составляет 45% от стоимости реконструкции этих аэродромов", - сообщил Ядров. Также он рассказал о подготовленных изменениях в Воздушный кодекс, предусматривающих введение понятия отдельного инфраструктурного сбора и в закон о концессионных соглашениях. "Мы совместно с Минэкономразвития разработали дифференцированный подход привлечения внебюджетных средств в зависимости от пассажиропотока. То есть те аэродромы, которые имеют наибольший пассажиропоток, инвестиции в них федеральные закладываются значительно меньше, чем те аэродромы, где пассажиропоток низкий", - уточнил Ядров.
https://ria.ru/20250207/domodedovo-1997967920.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841483548_998:0:2808:1358_1920x0_80_0_0_4cce26aa2aca7160af9c88b81fe5132d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, виталий савельев, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Виталий Савельев, Владимир Путин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Росавиация рассчитывает привлечь средства на реконструкцию 28 аэродромов

Росавиация рассчитывает привлечь 124 млрд рублей на реконструкцию 28 аэродромов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация"
Стенд Федерального агентства воздушного транспорта Росавиация - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Стенд Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росавиация рассчитывает на привлечение свыше 124 миллиардов рублей внебюджетных средств для реконструкции 28 аэродромов в РФ до 2030 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на совещании по вопросу о развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в РФ.
Ранее, в январе 2024 года, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявлял, что к 2030 году в России будет в эксплуатации 241 аэродром, из которых на сегодняшний день уже 228 действующие. Из них 111 аэродромов подлежит реконструкции и капремонту до 2030 года. Савельев отмечал, что на это необходимо 383 миллиарда рублей. Часть из этих денег будет привлечена за счет механизма государственно-частного партнерства.
"В реконструкцию 28 аэродромов планируется привлечь более 124 миллиардов рублей внебюджетного финансирования, что составляет 45% от стоимости реконструкции этих аэродромов", - сообщил Ядров.
Также он рассказал о подготовленных изменениях в Воздушный кодекс, предусматривающих введение понятия отдельного инфраструктурного сбора и в закон о концессионных соглашениях. "Мы совместно с Минэкономразвития разработали дифференцированный подход привлечения внебюджетных средств в зависимости от пассажиропотока. То есть те аэродромы, которые имеют наибольший пассажиропоток, инвестиции в них федеральные закладываются значительно меньше, чем те аэродромы, где пассажиропоток низкий", - уточнил Ядров.
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Росавиации оценили риски для работы Домодедово после судебного иска
7 февраля, 14:15
 
ЭкономикаРоссияВиталий СавельевВладимир ПутинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала