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Росавиация заявила об отсутствии рисков для полетов в Тель-Авив
Росавиация заявила об отсутствии рисков для полетов в Тель-Авив - РИА Новости, 06.05.2025
Росавиация заявила об отсутствии рисков для полетов в Тель-Авив
Росавиация не видит рисков для безопасности полетов российских авиакомпаний в аэропорт Тель-Авива, который в минувшее воскресенье подвергся ракетному удару,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:43:00+03:00
2025-05-06T12:43:00+03:00
2025-05-06T12:44:00+03:00
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 6 мая - РИА Новости. Росавиация не видит рисков для безопасности полетов российских авиакомпаний в аэропорт Тель-Авива, который в минувшее воскресенье подвергся ракетному удару, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров. "Мы постоянно анализируем ситуацию, но в дневной период времени у нас полеты остаются пока. В текущих реалиях, с учетом взаимодействия с авиационными властями Израиля, мы рисков не видим", - сказал Ядров. Он напомнил, что с ноября прошлого года действуют рекомендации Росавиации, согласно которым авиакомпании РФ могут выполнять рейсы в Израиль только в дневное время (ограничения на полеты действуют с 01:00 до 07:00 мск). Летать в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, компаниям рекомендовано с учетом руководства ICAO по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.
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израиль, тель-авив, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, общество
Израиль, Тель-Авив, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Общество
Росавиация заявила об отсутствии рисков для полетов в Тель-Авив
Росавиация заявила об отсутствии рисков для безопасности полетов в Тель-Авив