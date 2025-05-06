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Путин и Нетаньяху заявили о решимости отстаивать правду о Второй мировой - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:03 06.05.2025 (обновлено: 18:04 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/razgovor-2015357279.html
Путин и Нетаньяху заявили о решимости отстаивать правду о Второй мировой
Путин и Нетаньяху заявили о решимости отстаивать правду о Второй мировой - РИА Новости, 06.05.2025
Путин и Нетаньяху заявили о решимости отстаивать правду о Второй мировой
Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:03:00+03:00
2025-05-06T18:04:00+03:00
россия
израиль
владимир путин
биньямин нетаньяху
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой войны и противодействовать попыткам пересмотра ее итогов, сообщает пресс-служба Кремля. "Отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории", - говорится в сообщении.
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Наталья Макарова
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россия, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин и Нетаньяху заявили о решимости отстаивать правду о Второй мировой

Путин и Нетаньяху отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой войны и противодействовать попыткам пересмотра ее итогов, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории", - говорится в сообщении.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Нарышкин рассказал о попытках фальсифицировать историю Второй мировой
27 января, 06:48
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияИзраильВладимир ПутинБиньямин Нетаньяху80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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