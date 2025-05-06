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Путин и Нетаньяху заявили о решимости отстаивать правду о Второй мировой
Путин и Нетаньяху заявили о решимости отстаивать правду о Второй мировой - РИА Новости, 06.05.2025
Путин и Нетаньяху заявили о решимости отстаивать правду о Второй мировой
Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:03:00+03:00
2025-05-06T18:03:00+03:00
2025-05-06T18:04:00+03:00
россия
израиль
владимир путин
биньямин нетаньяху
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой войны и противодействовать попыткам пересмотра ее итогов, сообщает пресс-служба Кремля. "Отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995621322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин и Нетаньяху заявили о решимости отстаивать правду о Второй мировой
Путин и Нетаньяху отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой