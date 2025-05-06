https://ria.ru/20250506/razgovor-2015357279.html

Путин и Нетаньяху заявили о решимости отстаивать правду о Второй мировой

Путин и Нетаньяху заявили о решимости отстаивать правду о Второй мировой - РИА Новости, 06.05.2025

Путин и Нетаньяху заявили о решимости отстаивать правду о Второй мировой

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:03:00+03:00

2025-05-06T18:03:00+03:00

2025-05-06T18:04:00+03:00

россия

израиль

владимир путин

биньямин нетаньяху

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой войны и противодействовать попыткам пересмотра ее итогов, сообщает пресс-служба Кремля. "Отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250127/naryshkin-1995621322.html

россия

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, 80-летие победы в великой отечественной войне