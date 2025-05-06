https://ria.ru/20250506/pvo-2015183505.html
Силы ПВО уничтожили не менее 18 БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили не менее 18 БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 06.05.2025
Силы ПВО уничтожили не менее 18 БПЛА в Воронежской области
Не менее 18 беспилотников обнаружили и уничтожили в шести муниципалитетах Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T03:45:00+03:00
2025-05-06T03:45:00+03:00
2025-05-06T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Не менее 18 беспилотников обнаружили и уничтожили в шести муниципалитетах Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в шести муниципалитетах Воронежской области обнаружены и уничтожены уже не менее 18 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.Гусев отметил, что при падении обломков сбитых беспилотников в городе на юге региона повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов, остекление автомобиля. Кроме того, в местном парке было возгорание на детской площадке."На всех объектах уже работают оперативные службы. В максимально возможные сроки приступим к восстановлению поврежденного имущества", - подчеркнул губернатор.Он добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250506/bezopasnost-2015181599.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО уничтожили не менее 18 БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили не менее 18 БПЛА в шести муниципалитетах Воронежской области