https://ria.ru/20250506/pvo-2015183505.html

Силы ПВО уничтожили не менее 18 БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили не менее 18 БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 06.05.2025

Силы ПВО уничтожили не менее 18 БПЛА в Воронежской области

Не менее 18 беспилотников обнаружили и уничтожили в шести муниципалитетах Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T03:45:00+03:00

2025-05-06T03:45:00+03:00

2025-05-06T03:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Не менее 18 беспилотников обнаружили и уничтожили в шести муниципалитетах Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в шести муниципалитетах Воронежской области обнаружены и уничтожены уже не менее 18 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.Гусев отметил, что при падении обломков сбитых беспилотников в городе на юге региона повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов, остекление автомобиля. Кроме того, в местном парке было возгорание на детской площадке."На всех объектах уже работают оперативные службы. В максимально возможные сроки приступим к восстановлению поврежденного имущества", - подчеркнул губернатор.Он добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250506/bezopasnost-2015181599.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)