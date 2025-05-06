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Аэропорт Пулково принял 11 самолетов, летевших в Москву - РИА Новости, 06.05.2025
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11:27 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/pulkovo-2015228363.html
Аэропорт Пулково принял 11 самолетов, летевших в Москву
Аэропорт Пулково принял 11 самолетов, летевших в Москву - РИА Новости, 06.05.2025
Аэропорт Пулково принял 11 самолетов, летевших в Москву
Аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 11 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной... РИА Новости, 06.05.2025
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2025-05-06T11:27:00+03:00
москва
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 11 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Пулково" в качестве запасного принял 11 рейсов", - отметили в пресс-службе. В настоящее время аэропорт "Пулково" работает штатно. Ранее Росавиация сообщала, что минувшей ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" для обеспечения безопасности полетов.
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москва, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), общество
Москва, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Общество
Аэропорт Пулково принял 11 самолетов, летевших в Москву

Пулково принял в качестве запасного аэродрома 11 самолетов, летевших в Москву

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 11 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Пулково" в качестве запасного принял 11 рейсов", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время аэропорт "Пулково" работает штатно.
Ранее Росавиация сообщала, что минувшей ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" для обеспечения безопасности полетов.
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
11:23
 
МоскваПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Общество
 
 
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