https://ria.ru/20250506/pulkovo-2015228363.html
Аэропорт Пулково принял 11 самолетов, летевших в Москву
Аэропорт Пулково принял 11 самолетов, летевших в Москву - РИА Новости, 06.05.2025
Аэропорт Пулково принял 11 самолетов, летевших в Москву
Аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 11 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:27:00+03:00
2025-05-06T11:27:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 11 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Пулково" в качестве запасного принял 11 рейсов", - отметили в пресс-службе. В настоящее время аэропорт "Пулково" работает штатно. Ранее Росавиация сообщала, что минувшей ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015226981.html
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москва, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), общество
Москва, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Общество
Аэропорт Пулково принял 11 самолетов, летевших в Москву
Пулково принял в качестве запасного аэродрома 11 самолетов, летевших в Москву