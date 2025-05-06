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В Москве рекомендовали отказаться от запуска петард и фейерверков - РИА Новости, 06.05.2025
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13:05 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/prokuratura-2015261232.html
В Москве рекомендовали отказаться от запуска петард и фейерверков
В Москве рекомендовали отказаться от запуска петард и фейерверков - РИА Новости, 06.05.2025
В Москве рекомендовали отказаться от запуска петард и фейерверков
Прокуратура Москвы рекомендовала во дни празднования 80-й годовщины Победы воздержаться от запуска петард и фейерверков, сообщается в официальном... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:05:00+03:00
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москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы рекомендовала во дни празднования 80-й годовщины Победы воздержаться от запуска петард и фейерверков, сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства. "В период проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных пиротехнических изделий. Категорически запрещено использовать такие изделия в местах массового пребывания людей, в зданиях и сооружениях любого назначения, в том числе на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов", - говорится в сообщении. Отмечается, что за нарушение требований пожарной безопасности статьей 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. В случае наступления более тяжких последствий действия лица, использующего пиротехнику, могут квалифицироваться по соответствующим статьям Уголовного кодекса России.
https://ria.ru/20250506/prokuratura-2015228940.html
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москва, прокуратура г. москвы
Москва, Прокуратура г. Москвы
В Москве рекомендовали отказаться от запуска петард и фейерверков

Прокуратура Москвы рекомендовала воздержаться от запуска петард и фейерверков

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание прокуратуры города Москвы
Здание прокуратуры города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание прокуратуры города Москвы
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы рекомендовала во дни празднования 80-й годовщины Победы воздержаться от запуска петард и фейерверков, сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.
"В период проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных пиротехнических изделий. Категорически запрещено использовать такие изделия в местах массового пребывания людей, в зданиях и сооружениях любого назначения, в том числе на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов", - говорится в сообщении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Прокуратура напомнила об ответственности за запуск дронов в Москве
Вчера, 11:32
Отмечается, что за нарушение требований пожарной безопасности статьей 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. В случае наступления более тяжких последствий действия лица, использующего пиротехнику, могут квалифицироваться по соответствующим статьям Уголовного кодекса России.
 
МоскваПрокуратура г. Москвы
 
 
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