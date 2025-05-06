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В Херсонской области при обстрелах ВСУ вспыхнули два лесных пожара
В Херсонской области при обстрелах ВСУ вспыхнули два лесных пожара - РИА Новости, 06.05.2025
В Херсонской области при обстрелах ВСУ вспыхнули два лесных пожара
Два лесных пожара занялись в Херсонской области из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:33:00+03:00
2025-05-06T10:33:00+03:00
2025-05-06T10:33:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Два лесных пожара занялись в Херсонской области из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо "В Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах из-за обстрелов вспыхнули два лесных пожара площадью 0,3 га", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Помимо этого, по его словам, под удар также попало село Тополевка Новокаховского городского округа. Там поврежден частный дом.
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херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области при обстрелах ВСУ вспыхнули два лесных пожара
Сальдо: в Херсонской области при обстрелах ВСУ вспыхнули два лесных пожара