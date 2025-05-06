https://ria.ru/20250506/pozhar-2015218993.html

В Херсонской области при обстрелах ВСУ вспыхнули два лесных пожара

В Херсонской области при обстрелах ВСУ вспыхнули два лесных пожара - РИА Новости, 06.05.2025

В Херсонской области при обстрелах ВСУ вспыхнули два лесных пожара

Два лесных пожара занялись в Херсонской области из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:33:00+03:00

2025-05-06T10:33:00+03:00

2025-05-06T10:33:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Два лесных пожара занялись в Херсонской области из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо "В Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах из-за обстрелов вспыхнули два лесных пожара площадью 0,3 га", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Помимо этого, по его словам, под удар также попало село Тополевка Новокаховского городского округа. Там поврежден частный дом.

https://ria.ru/20250506/vsu-2015216199.html

херсонская область

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2025

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херсонская область , владимир сальдо