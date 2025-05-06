https://ria.ru/20250506/pozhar-2015208764.html

Из-под завалов дома на юго-западе Москвы извлекли третье тело

Из-под завалов дома на юго-западе Москвы извлекли третье тело - РИА Новости, 06.05.2025

Из-под завалов дома на юго-западе Москвы извлекли третье тело

Тело третьего погибшего при пожаре извлекли из-под завалов дома на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:36:00+03:00

2025-05-06T09:36:00+03:00

2025-05-06T09:38:00+03:00

москва

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тело третьего погибшего при пожаре извлекли из-под завалов дома на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Тело третьего погибшего при пожаре в доме на юго-западе Москвы удалось извлечь из-под завалов. Количество погибших не изменилось", - сказал собеседник агентства.Взрыв и пожар произошли 4 мая на девятом этаже в доме №39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, из 11-13 подъездов дома были эвакуированы более 150 человек.

https://ria.ru/20250505/pozhar-2015169949.html

https://ria.ru/20250506/vzryv-2015204903.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2025-05-06T09:36 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы, происшествия