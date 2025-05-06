https://ria.ru/20250506/pozhar-2015208764.html
Из-под завалов дома на юго-западе Москвы извлекли третье тело
Из-под завалов дома на юго-западе Москвы извлекли третье тело - РИА Новости, 06.05.2025
Из-под завалов дома на юго-западе Москвы извлекли третье тело
Тело третьего погибшего при пожаре извлекли из-под завалов дома на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:36:00+03:00
2025-05-06T09:36:00+03:00
2025-05-06T09:38:00+03:00
москва
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тело третьего погибшего при пожаре извлекли из-под завалов дома на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Тело третьего погибшего при пожаре в доме на юго-западе Москвы удалось извлечь из-под завалов. Количество погибших не изменилось", - сказал собеседник агентства.Взрыв и пожар произошли 4 мая на девятом этаже в доме №39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, из 11-13 подъездов дома были эвакуированы более 150 человек.
https://ria.ru/20250505/pozhar-2015169949.html
https://ria.ru/20250506/vzryv-2015204903.html
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Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы
Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2025-05-06T09:36
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы, происшествия
Москва, Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы, Происшествия
Из-под завалов дома на юго-западе Москвы извлекли третье тело
Из-под завалов дома на юго-западе Москвы достали третьего погибшего при пожаре