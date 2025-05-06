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Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с 80-летием Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:41 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/pozdravlenie-2015367748.html
Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с 80-летием Победы
Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с 80-летием Победы - РИА Новости, 06.05.2025
Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с 80-летием Победы
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:41:00+03:00
2025-05-06T18:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
израиль
владимир путин
биньямин нетаньяху
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250506/razgovor-2015357279.html
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россия, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с 80-летием Победы

Путин и Нетаньяху обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летия Победы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияИзраильВладимир ПутинБиньямин Нетаньяху80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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