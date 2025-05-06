https://ria.ru/20250506/pozdravlenie-2015367748.html

Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с 80-летием Победы

Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с 80-летием Победы - РИА Новости, 06.05.2025

Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с 80-летием Победы

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:41:00+03:00

2025-05-06T18:41:00+03:00

2025-05-06T18:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

израиль

владимир путин

биньямин нетаньяху

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250506/razgovor-2015357279.html

россия

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, 80-летие победы в великой отечественной войне