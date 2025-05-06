https://ria.ru/20250506/pozdravlenie-2015367748.html
Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с 80-летием Победы
Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с 80-летием Победы - РИА Новости, 06.05.2025
Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с 80-летием Победы
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:41:00+03:00
2025-05-06T18:41:00+03:00
2025-05-06T18:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
израиль
владимир путин
биньямин нетаньяху
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250506/razgovor-2015357279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с 80-летием Победы
Путин и Нетаньяху обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летия Победы