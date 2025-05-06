Трампу известны причастные к подрыву "Северных потоков", уверен Рогов
Член ОП Рогов: Трампу известно, кто причастен к подрыву "Северных потоков"
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уверен, что президенту США Дональду Трампу известно, кто причастен к подрыву "Северных потоков".
Ранее Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту.
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"Я уверен, что Трампу, с учетом его полномочий и доступа к данным спецслужб, прекрасно известно, кто взорвал "Северные потоки", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Трамп сделал обнадеживающие заявление, но пойдет ли он дальше и назовет ли причастных к теракту на газопроводах, остается вопросом.
"Подрыв газопроводов "Северного потока" - это международный терроризм. И у Трампа теперь есть возможность доказать на деле, как он борется с этим злом", - сказал Рогов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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