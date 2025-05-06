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Трампу известны причастные к подрыву "Северных потоков", уверен Рогов - РИА Новости, 06.05.2025
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18:30 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/potoki-2015365477.html
Трампу известны причастные к подрыву "Северных потоков", уверен Рогов
Трампу известны причастные к подрыву "Северных потоков", уверен Рогов - РИА Новости, 06.05.2025
Трампу известны причастные к подрыву "Северных потоков", уверен Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:30:00+03:00
2025-05-06T18:30:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уверен, что президенту США Дональду Трампу известно, кто причастен к подрыву "Северных потоков". Ранее Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту. "Я уверен, что Трампу, с учетом его полномочий и доступа к данным спецслужб, прекрасно известно, кто взорвал "Северные потоки", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Трамп сделал обнадеживающие заявление, но пойдет ли он дальше и назовет ли причастных к теракту на газопроводах, остается вопросом. "Подрыв газопроводов "Северного потока" - это международный терроризм. И у Трампа теперь есть возможность доказать на деле, как он борется с этим злом", - сказал Рогов. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250505/tramp-2015161660.html
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цены на нефть, россия, европа, германия, дональд трамп, владимир рогов, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Цены на нефть, Россия, Европа, Германия, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Трампу известны причастные к подрыву "Северных потоков", уверен Рогов

Член ОП Рогов: Трампу известно, кто причастен к подрыву "Северных потоков"

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уверен, что президенту США Дональду Трампу известно, кто причастен к подрыву "Северных потоков".
Ранее Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал "Северные потоки"
5 мая, 21:40
«
"Я уверен, что Трампу, с учетом его полномочий и доступа к данным спецслужб, прекрасно известно, кто взорвал "Северные потоки", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Трамп сделал обнадеживающие заявление, но пойдет ли он дальше и назовет ли причастных к теракту на газопроводах, остается вопросом.
"Подрыв газопроводов "Северного потока" - это международный терроризм. И у Трампа теперь есть возможность доказать на деле, как он борется с этим злом", - сказал Рогов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о "Северных потоках"
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Цены на нефтьРоссияЕвропаГерманияДональд ТрампВладимир РоговДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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