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Школа экспорта РЭЦ разработала пособие о ведении бизнеса в Узбекистане - РИА Новости, 06.05.2025
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12:36 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/posobie-2015249942.html
Школа экспорта РЭЦ разработала пособие о ведении бизнеса в Узбекистане
Школа экспорта РЭЦ разработала пособие о ведении бизнеса в Узбекистане - РИА Новости, 06.05.2025
Школа экспорта РЭЦ разработала пособие о ведении бизнеса в Узбекистане
Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) разработала и опубликовала новое страновое учебное пособие "Узбекистан. Особенности ведения... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:36:00+03:00
2025-05-06T12:36:00+03:00
россия
узбекистан
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) разработала и опубликовала новое страновое учебное пособие "Узбекистан. Особенности ведения бизнеса", призванное помочь экспортерам, планирующим или начинающим расширение в Узбекистан, сообщает центр."Учебное пособие систематизирует и в удобном формате передает читателю знания о современном Узбекистане, актуальных потребностях этой страны и вызовах, которые стоят перед республикой, через призму возможностей для ведения бизнеса российскими экспортерами", - говорится в сообщении.Пособие состоит из трех основных частей: странового блока, блока по основам и особенностям делового взаимодействия и блока по кросс-культурным особенностям выстраивания отношений.В пособии экспортер сможет найти информацию о тонкостях бизнес-процессов в Узбекистане, влиянии исторического развития Узбекистана на экономическую модель страны, особенностях кросс-культурного взаимодействия при выстраивании отношений с местными партнерами, практических кейсах реальных компаний и полезных информационных ресурсах и контактах для экспортера в Узбекистан.Авторами данного странового пособия стали заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин и преподаватель экономического факультета РУДН, приглашенный преподаватель РАНХиГС и НИУ ВШЭ, политолог Фархад Ибрагимов."Учебное пособие доступно бесплатно на сайте РЭЦ. Читайте и вперед на экспорт", - заключили в центре.
https://ria.ru/20250429/rets-2014158233.html
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россия, узбекистан, российский экспортный центр (рэц), экономика
Россия, Узбекистан, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
Школа экспорта РЭЦ разработала пособие о ведении бизнеса в Узбекистане

Школа экспорта РЭЦ разработала учебное пособие о ведении бизнеса в Узбекистане

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) разработала и опубликовала новое страновое учебное пособие "Узбекистан. Особенности ведения бизнеса", призванное помочь экспортерам, планирующим или начинающим расширение в Узбекистан, сообщает центр.
"Учебное пособие систематизирует и в удобном формате передает читателю знания о современном Узбекистане, актуальных потребностях этой страны и вызовах, которые стоят перед республикой, через призму возможностей для ведения бизнеса российскими экспортерами", - говорится в сообщении.
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Пособие состоит из трех основных частей: странового блока, блока по основам и особенностям делового взаимодействия и блока по кросс-культурным особенностям выстраивания отношений.
В пособии экспортер сможет найти информацию о тонкостях бизнес-процессов в Узбекистане, влиянии исторического развития Узбекистана на экономическую модель страны, особенностях кросс-культурного взаимодействия при выстраивании отношений с местными партнерами, практических кейсах реальных компаний и полезных информационных ресурсах и контактах для экспортера в Узбекистан.
Авторами данного странового пособия стали заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин и преподаватель экономического факультета РУДН, приглашенный преподаватель РАНХиГС и НИУ ВШЭ, политолог Фархад Ибрагимов.
"Учебное пособие доступно бесплатно на сайте РЭЦ. Читайте и вперед на экспорт", - заключили в центре.
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