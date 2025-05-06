https://ria.ru/20250506/posobie-2015249942.html

Школа экспорта РЭЦ разработала пособие о ведении бизнеса в Узбекистане

Школа экспорта РЭЦ разработала пособие о ведении бизнеса в Узбекистане - РИА Новости, 06.05.2025

Школа экспорта РЭЦ разработала пособие о ведении бизнеса в Узбекистане

Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) разработала и опубликовала новое страновое учебное пособие "Узбекистан. Особенности ведения... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:36:00+03:00

2025-05-06T12:36:00+03:00

2025-05-06T12:36:00+03:00

россия

узбекистан

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) разработала и опубликовала новое страновое учебное пособие "Узбекистан. Особенности ведения бизнеса", призванное помочь экспортерам, планирующим или начинающим расширение в Узбекистан, сообщает центр."Учебное пособие систематизирует и в удобном формате передает читателю знания о современном Узбекистане, актуальных потребностях этой страны и вызовах, которые стоят перед республикой, через призму возможностей для ведения бизнеса российскими экспортерами", - говорится в сообщении.Пособие состоит из трех основных частей: странового блока, блока по основам и особенностям делового взаимодействия и блока по кросс-культурным особенностям выстраивания отношений.В пособии экспортер сможет найти информацию о тонкостях бизнес-процессов в Узбекистане, влиянии исторического развития Узбекистана на экономическую модель страны, особенностях кросс-культурного взаимодействия при выстраивании отношений с местными партнерами, практических кейсах реальных компаний и полезных информационных ресурсах и контактах для экспортера в Узбекистан.Авторами данного странового пособия стали заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин и преподаватель экономического факультета РУДН, приглашенный преподаватель РАНХиГС и НИУ ВШЭ, политолог Фархад Ибрагимов."Учебное пособие доступно бесплатно на сайте РЭЦ. Читайте и вперед на экспорт", - заключили в центре.

https://ria.ru/20250429/rets-2014158233.html

https://ria.ru/20250429/solodov-2014120462.html

россия

узбекистан

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, узбекистан, российский экспортный центр (рэц), экономика