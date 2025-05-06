https://ria.ru/20250506/poshliny-2015179534.html

В "Росконгрессе" рассказали о последствиях введения пошлин Трампа

В "Росконгрессе" рассказали о последствиях введения пошлин Трампа - РИА Новости, 06.05.2025

В "Росконгрессе" рассказали о последствиях введения пошлин Трампа

Беспрецедентные меры администрации президента США Дональда Трампа по введению пошлин обрушили мировые рынки сильнее, чем кризис 2008 года, но российская... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T02:26:00+03:00

2025-05-06T02:26:00+03:00

2025-05-06T02:26:00+03:00

экономика

сша

россия

дональд трамп

lehman brothers

московская биржа

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Беспрецедентные меры администрации президента США Дональда Трампа по введению пошлин обрушили мировые рынки сильнее, чем кризис 2008 года, но российская экономика оказалась относительно защищена от их прямых последствий благодаря специфической структуре своей внешней торговли, говорится в докладе фонда "Росконгресс", с которым ознакомилось РИА Новости. "Решение президента США о введении агрессивных таможенных пошлин против торговых партнеров стало неожиданностью для мировых рынков. Участники рынка предполагали повторение стратегии первого срока президентства Трампа, характеризующейся агрессивной риторикой в отношении отдельных партнеров с последующим достижением компромиссных соглашений. Однако во второй срок президент применил беспрецедентные меры", - говорится в документе. Это вызвало "обвал финансовых рынков, превысивший по скорости падения периоды кризиса 2020 года, снижения рейтинга США в 2011 году, банкротства Lehman Brothers в 2008 году и терактов 11 сентября 2001 года", пишут авторы. Однако воздействие на российскую экономику, которая в предыдущие годы была очень чувствительна к экономическим процессам в США, в этот раз оказалось ограниченным. Авторы напомнили, как во время глобального кризиса 2008 года российская экономика стремительно превратилась из "островка стабильности" в одну из наиболее пострадавших стран - индекс РТС за второе полугодие 2008 года упал в 5 раз. "Период благополучия был непродолжительным, поскольку быстрый рост цен на нефть сменился не менее стремительным падением во втором полугодии 2008 года на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в США и последовавшего в сентябре банкротства банка Lehman Brothers", - говорится в документе. После введения беспрецедентного количества санкций против России и отключения отечественных банков от международной финансовой системы влияние таких факторов, как цены на нефть и отток капитала, ослабло. Кроме того, по мнению авторов, влияние мировых тарифных войн на Россию ограничивается ее слабой вовлеченностью в систему глобальных цепочек создания стоимости. "Структурная особенность российской экономики в контексте вовлеченности в глобальные производственные цепочки не позволяет выйти из "ловушки среднего дохода", но одновременно защищает от части шоков в международной торговле", - отмечается в документе. При этом авторы в нынешних условиях видят риски как для российской, так и для глобальной экономики. "Главной угрозой для российской и мировой экономики становится возможное банкротство крупного западного финансового института, которое может ускорить вхождение в рецессию и вынудить центральные банки "семерки" вернуться к политике нулевых ставок и количественного смягчения", - резюмирует "Росконгресс".

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009256729.html

https://ria.ru/20250418/ekonomika-2011947325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, дональд трамп, lehman brothers , московская биржа, введение трампом пошлин на импорт