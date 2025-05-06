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Иран поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту - РИА Новости, 06.05.2025
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13:43 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/port-2015271196.html
Иран поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту
Иран поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту - РИА Новости, 06.05.2025
Иран поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил РФ за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:43:00+03:00
2025-05-06T13:43:00+03:00
в мире
россия
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил РФ за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи, отметив высокий профессионализм МЧС РФ, сообщает пресс-служба Кремля. МВД Ирана ранее заявило, что к взрыву, произошедшему 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, привела халатность. В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1,2 тысячи пострадали. "Масуд Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за оперативное оказание помощи в ликвидации последствий этой катастрофы, отметив высокий профессионализм специалистов МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250506/putin-2015268154.html
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в мире, россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Россия, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
Иран поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту

Пезешкиан поблагодарил РФ за помощь в ликвидации последствий взрыва в Иране

© AP Photo / Iranian Red Crescent SocietyПоследствия взрыва в иранском Бендер-Аббасе
Последствия взрыва в иранском Бендер-Аббасе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Iranian Red Crescent Society
Последствия взрыва в иранском Бендер-Аббасе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил РФ за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи, отметив высокий профессионализм МЧС РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
МВД Ирана ранее заявило, что к взрыву, произошедшему 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, привела халатность. В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1,2 тысячи пострадали.
"Масуд Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за оперативное оказание помощи в ликвидации последствий этой катастрофы, отметив высокий профессионализм специалистов МЧС России", - говорится в сообщении.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Путин выразил соболезнования Пезешкиану после взрыва в Шахид-Раджаи
Вчера, 13:24
 
В миреРоссияИранМасуд ПезешкианВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
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