https://ria.ru/20250506/port-2015271196.html

Иран поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту

Иран поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту - РИА Новости, 06.05.2025

Иран поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил РФ за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:43:00+03:00

2025-05-06T13:43:00+03:00

2025-05-06T13:43:00+03:00

в мире

россия

иран

масуд пезешкиан

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил РФ за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи, отметив высокий профессионализм МЧС РФ, сообщает пресс-служба Кремля. МВД Ирана ранее заявило, что к взрыву, произошедшему 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, привела халатность. В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1,2 тысячи пострадали. "Масуд Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за оперативное оказание помощи в ликвидации последствий этой катастрофы, отметив высокий профессионализм специалистов МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250506/putin-2015268154.html

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в мире, россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в иранском порту в бендер-аббасе