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На Западе признали ужасающие последствия поражения Украины на фронте
На Западе признали ужасающие последствия поражения Украины на фронте - РИА Новости, 06.05.2025
На Западе признали ужасающие последствия поражения Украины на фронте
Каждое военное поражение Украины приближает крах киевского режима, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T06:16:00+03:00
2025-05-06T06:16:00+03:00
2025-05-06T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Каждое военное поражение Украины приближает крах киевского режима, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube."Военные поражения рано или поздно приведут к падению политического режима в Киеве. И в целом мы это и наблюдали за последние недели. Начались политические чистки, аресты, санкции и запреты", — сказал он.Полковник отметил, что чем хуже ситуация на фронте для Киева, тем более жестким он становится в отношении собственных граждан. Но, по его словам, это имеет свое противодействие."Мы также можем наблюдать рост количества операций подполья, они сопротивляются силовой мобилизации и переходят к партизанским действиям. И это затрагивает даже западные области Украины. Все тактические поражения приводят к дестабилизации в украинском обществе, потому что люди начинают понимать, что воюют буквально ни за что", — заключил Бо.Ранее в Минобороны заявляли, что только в зоне действия группировки "Север" потери ВСУ за неделю составили 1530 человек, а всего с начала специальной военной операции было уничтожено 23 тысячи танков, 24 тысячи орудий , 662 самолета и 55 тысяч беспилотников.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Жак Бо, Вооруженные силы Украины
На Западе признали ужасающие последствия поражения Украины на фронте
Полковник Бо: военные поражения Украины приведут к падению киевского режима