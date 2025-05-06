https://ria.ru/20250506/poljanskij-2015192500.html

Полянский уверен, что вопрос Украины исчезнет из повестки ООН

Полянский уверен, что вопрос Украины исчезнет из повестки ООН - РИА Новости, 06.05.2025

Полянский уверен, что вопрос Украины исчезнет из повестки ООН

Украинский вопрос в определенный момент исчезнет из повестки ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T06:37:00+03:00

2025-05-06T06:37:00+03:00

2025-05-06T07:12:00+03:00

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ООН, 6 мая – РИА Новости. Украинский вопрос в определенный момент исчезнет из повестки ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "В какой-то момент - да, но я не знаю, когда это произойдет, трудно предсказать", – сказал Полянский в ответ на соответствующий вопрос. Ранее постпред Украины в ООН Андрей Мельник признал, что Украина рискует потерять внимание к себе в Организации из-за усталости от украинского конфликта.

https://ria.ru/20250506/rossija-2015190560.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, дмитрий полянский, андрей мельник, оон