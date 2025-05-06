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Полянский уверен, что вопрос Украины исчезнет из повестки ООН
Полянский уверен, что вопрос Украины исчезнет из повестки ООН - РИА Новости, 06.05.2025
Полянский уверен, что вопрос Украины исчезнет из повестки ООН
Украинский вопрос в определенный момент исчезнет из повестки ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T06:37:00+03:00
2025-05-06T06:37:00+03:00
2025-05-06T07:12:00+03:00
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ООН, 6 мая – РИА Новости. Украинский вопрос в определенный момент исчезнет из повестки ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "В какой-то момент - да, но я не знаю, когда это произойдет, трудно предсказать", – сказал Полянский в ответ на соответствующий вопрос. Ранее постпред Украины в ООН Андрей Мельник признал, что Украина рискует потерять внимание к себе в Организации из-за усталости от украинского конфликта.
https://ria.ru/20250506/rossija-2015190560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий полянский, андрей мельник, оон
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, Андрей Мельник, ООН
Полянский уверен, что вопрос Украины исчезнет из повестки ООН
Полянский: украинский вопрос в определенный момент исчезнет из повестки ООН