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Полянский уверен, что вопрос Украины исчезнет из повестки ООН - РИА Новости, 06.05.2025
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06:37 06.05.2025 (обновлено: 07:12 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/poljanskij-2015192500.html
Полянский уверен, что вопрос Украины исчезнет из повестки ООН
Полянский уверен, что вопрос Украины исчезнет из повестки ООН - РИА Новости, 06.05.2025
Полянский уверен, что вопрос Украины исчезнет из повестки ООН
Украинский вопрос в определенный момент исчезнет из повестки ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T06:37:00+03:00
2025-05-06T07:12:00+03:00
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ООН, 6 мая – РИА Новости. Украинский вопрос в определенный момент исчезнет из повестки ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "В какой-то момент - да, но я не знаю, когда это произойдет, трудно предсказать", – сказал Полянский в ответ на соответствующий вопрос. Ранее постпред Украины в ООН Андрей Мельник признал, что Украина рискует потерять внимание к себе в Организации из-за усталости от украинского конфликта.
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в мире, украина, россия, дмитрий полянский, андрей мельник, оон
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, Андрей Мельник, ООН
Полянский уверен, что вопрос Украины исчезнет из повестки ООН

Полянский: украинский вопрос в определенный момент исчезнет из повестки ООН

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 6 мая – РИА Новости. Украинский вопрос в определенный момент исчезнет из повестки ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"В какой-то момент - да, но я не знаю, когда это произойдет, трудно предсказать", – сказал Полянский в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее постпред Украины в ООН Андрей Мельник признал, что Украина рискует потерять внимание к себе в Организации из-за усталости от украинского конфликта.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН
05:58
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПолянскийАндрей МельникООН
 
 
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