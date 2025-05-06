https://ria.ru/20250506/poliplast-2015392903.html
Самарский губернатор Федорищев заключил соглашение с компанией "Полипласт"
Самарский губернатор Федорищев заключил соглашение с компанией "Полипласт" - РИА Новости, 06.05.2025
Самарский губернатор Федорищев заключил соглашение с компанией "Полипласт"
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заключил соглашение с компанией "Полипласт", которая станет стратегическим партнером четырех хоккейных клубов... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:44:00+03:00
2025-05-06T20:44:00+03:00
2025-05-06T20:44:00+03:00
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САМАРА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заключил соглашение с компанией "Полипласт", которая станет стратегическим партнером четырех хоккейных клубов региона, сообщили в пресс-службе правительства области. "Во вторник в Тольятти перед началом хоккейного матча между сборными России и Белоруссии губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров компании "Полипласт" Александр Шамсутдинов... подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие и поддержку региона, а также детско-юношеского и профессионального хоккея", - говорится в сообщении правительства региона. По соглашению, "Полипласт" станет стратегическим партнером четырех профессиональных хоккейных клубов. Среди них - тольяттинская "Лада" (играет в чемпионате Континентальной хоккейной лиги), самарский ЦСК ВВС (выступает во Всероссийской хоккейной лиге), команда Молодежной хоккейной лиги "Ладья", а также новая команда по следж-хоккею, которая будет создана в регионе для участия в чемпионате России. "Для нас важно, что сотрудничество не ограничивается только профессиональными клубами. Наша задача - совместно развивать детский и юношеский хоккей, привлекать в спорт еще больше ребят", - сообщил Федорищев. Глава региона отметил, что "Лада" продолжит получать помощь из регионального бюджета, но в меньшем объеме, чем прежде. При этом высвободившиеся средства будут направлены на развитие детско-юношеского и массового спорта. Также у "Лады" остается многолетний партнер - "Автоваз", добавил Федорищев. Шамсутдинов отметил, что поддержка профессиональных и детско-юношеских команд в Самарской области поможет не только развивать хоккей, но и вовлекать в спорт новых детей. Компания "Полипласт" – российский производитель химической продукции для различных отраслей промышленности РФ. Одним из направлений социальной политики холдинга является популяризация спорта, здорового образа жизни, развитие профессионального и любительского хоккея.
https://ria.ru/20250410/patrushev-2010488594.html
https://ria.ru/20250403/samara-2009149126.html
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самарская область, россия, тольятти, вячеслав федорищев
Самарская область, Россия, Тольятти, Вячеслав Федорищев
Самарский губернатор Федорищев заключил соглашение с компанией "Полипласт"
Федорищев заключил соглашение с Полипласт о развитии хоккея в Самарской области
САМАРА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заключил соглашение с компанией "Полипласт", которая станет стратегическим партнером четырех хоккейных клубов региона, сообщили в пресс-службе правительства области.
"Во вторник в Тольятти перед началом хоккейного матча между сборными России и Белоруссии губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров компании "Полипласт" Александр Шамсутдинов... подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие и поддержку региона, а также детско-юношеского и профессионального хоккея", - говорится в сообщении правительства региона.
По соглашению, "Полипласт" станет стратегическим партнером четырех профессиональных хоккейных клубов. Среди них - тольяттинская "Лада" (играет в чемпионате Континентальной хоккейной лиги), самарский ЦСК ВВС (выступает во Всероссийской хоккейной лиге), команда Молодежной хоккейной лиги "Ладья", а также новая команда по следж-хоккею, которая будет создана в регионе для участия в чемпионате России.
"Для нас важно, что сотрудничество не ограничивается только профессиональными клубами. Наша задача - совместно развивать детский и юношеский хоккей, привлекать в спорт еще больше ребят", - сообщил Федорищев.
Глава региона отметил, что "Лада" продолжит получать помощь из регионального бюджета, но в меньшем объеме, чем прежде. При этом высвободившиеся средства будут направлены на развитие детско-юношеского и массового спорта. Также у "Лады" остается многолетний партнер - "Автоваз", добавил Федорищев.
Шамсутдинов отметил, что поддержка профессиональных и детско-юношеских команд в Самарской области поможет не только развивать хоккей, но и вовлекать в спорт новых детей.
Компания "Полипласт" – российский производитель химической продукции для различных отраслей промышленности РФ. Одним из направлений социальной политики холдинга является популяризация спорта, здорового образа жизни, развитие профессионального и любительского хоккея.