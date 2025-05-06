https://ria.ru/20250506/pogoda-2015183224.html

Вильфанд раскрыл, какая погода ждет россиян 9 мая

Вильфанд раскрыл, какая погода ждет россиян 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025

Вильфанд раскрыл, какая погода ждет россиян 9 мая

Температура 9 мая в Москве и большинстве регионов России будет ниже нормы, ожидаются кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T03:39:00+03:00

2025-05-06T03:39:00+03:00

2025-05-06T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Температура 9 мая в Москве и большинстве регионов России будет ниже нормы, ожидаются кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Девятого мая в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, действительно небольшой, и ночью, и днем. Холодная погода. Ночная температура — ноль-пять градусов. Дневная температура, максимальное значение — от восьми до 13 градусов", — сказал он.При этом синоптик уточнил, что такая погода наступит в послеполуденные часы, а утром во время парада Победы температура будет держаться в диапазоне от пяти до девяти градусов, или еще ниже в зависимости от района Москвы. Такие же показатели будут характерны для сопредельных с Московской областей, например, Тверской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Владимирской.В Ленинградской области будет еще холоднее, здесь ночные температуры будут держаться от минус двух до плюс трех градусов, а днем — от шести до 11 градусов. Также в регионе ожидаются дождь и мокрый снег. В то же время сильных снегопадов и ливней не будет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, отметил метеоролог. Температура в Центральном Черноземье, в частности в Курской, Воронежской и Белгородской областях, ночью опустится до одного-шести градусов. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов, также ожидаются кратковременные дожди. Вильфанд обратил внимание, что температурный фон в Центральном федеральном округе похожий — почти везде температура на пять-шесть градусов ниже нормы. Кроме того, небольшие дожди прогнозируются на севере Приволжского федерального округа. Ночью здесь будет два-семь градусов, а днем — 10-15, то есть на три-четыре градуса ниже нормы, рассказал собеседник агентства. На юге этого федерального округа, где также пройдут дожди, ночные температуры составят 5-10, а дневные 14-19 градусов. "На юге европейской части России температура тоже будет ниже нормы на 1-2 градуса, но нормы там высокие, поэтому температура на слух воспринимается вполне симпатично. А именно: ночные температуры от 9 до 14, дневные — 19-24, и кратковременные дожди", — рассказал метеоролог. На Урале погода будет в пределах нормы для региона. В частности, в Свердловской и Челябинской областях она составит 4-9 градусов ночью и 12-17 днем. Теплая погода установится в праздничный день на юго-западе Сибирского федерального округа, то есть в Томской, Омской и Кемеровской областях. Там ночные температуры поднимутся до 7-12 градусов, дневные до 20-25 градусов. В Новосибирской области и Алтайском крае днем воздух может прогреться до 27-28 градусов. Прохладнее будет на юго-востоке Сибирского федерального округа. На юге Красноярского края, в Туве, Хакасии и Иркутской области ночные температуры составят 2-7 градусов, а дневные 15-20. Также ожидаются кратковременные дожди. В Амурской области и Забайкальском крае ночью будет от минус 1 до плюс 4 градусов, а днем — 13-18 градусов, местами с небольшими осадками. В Приморском крае и на юге Хабаровского края будет теплее — ночные температуры 3-8 градусов, днем 13-18 и без осадков, рассказал Вильфанд. При этом он отметил, что по мере приближения к дате прогноз будет немного корректироваться и уточняться.

https://ria.ru/20250505/parad-2015015656.html

https://ria.ru/20250505/pogoda-2014982525.html

https://ria.ru/20250418/pogoda-2011958913.html

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Дарья Буймова

общество, москва, россия, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне