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В московском метро запустили тематический поезд "Подвиг народа"

В московском метро запустили тематический поезд "Подвиг народа" - РИА Новости, 06.05.2025

В московском метро запустили тематический поезд "Подвиг народа"

Тематический поезд "Подвиг народа" запустили в московском метро к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, он будет курсировать по Арбатско-Покровской... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:38:00+03:00

2025-05-06T11:38:00+03:00

2025-05-06T11:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ленинград

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тематический поезд "Подвиг народа" запустили в московском метро к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, сообщается на сайте мэра и правительства. "Тематический поезд "Подвиг народа" подготовили к юбилейной дате - 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. В вагонах появилось брендированное оформление с символом праздника - скульптурой "Родина-мать зовет!", - говорится в сообщении. Дизайн состава посвящен знаковым сражениям и жизни советских граждан в те годы. Пассажиры узнают о подвигах, которые ежедневно совершали не только военные, но и фельдшеры, деятели науки и культуры, а также о том, как после победы страна возвращалась к привычной жизни. Оформление вагонов состава отражает интерьеры зданий и сооружений в годы Великой Отечественной войны, в частности библиотек блокадного Ленинграда, заводов и госпиталей. "Пассажиры узнают о достижениях советской промышленности и фабриках, производивших боевую технику и снаряды, а также познакомятся с изобретениями в области медицины, в частности, пенициллином, который спас сотни тысяч жизней. Кроме того, в вагонах представлена информация о развитии поэзии и художественной литературы в то время. Москвичи и туристы смогут освежить в памяти такие важные события, как оборона Брестской крепости и Берлинская стратегическая наступательная операция, по итогу которой советские военные подняли над Рейхстагом Знамя Победы", - уточняется в сообщении.

ленинград

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общество, ленинград, 80-летие победы в великой отечественной войне