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В московском метро запустили тематический поезд "Подвиг народа" - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:38 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/poezd-2015231146.html
В московском метро запустили тематический поезд "Подвиг народа"
В московском метро запустили тематический поезд "Подвиг народа" - РИА Новости, 06.05.2025
В московском метро запустили тематический поезд "Подвиг народа"
Тематический поезд "Подвиг народа" запустили в московском метро к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, он будет курсировать по Арбатско-Покровской... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:38:00+03:00
2025-05-06T11:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тематический поезд "Подвиг народа" запустили в московском метро к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, сообщается на сайте мэра и правительства. "Тематический поезд "Подвиг народа" подготовили к юбилейной дате - 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. В вагонах появилось брендированное оформление с символом праздника - скульптурой "Родина-мать зовет!", - говорится в сообщении. Дизайн состава посвящен знаковым сражениям и жизни советских граждан в те годы. Пассажиры узнают о подвигах, которые ежедневно совершали не только военные, но и фельдшеры, деятели науки и культуры, а также о том, как после победы страна возвращалась к привычной жизни. Оформление вагонов состава отражает интерьеры зданий и сооружений в годы Великой Отечественной войны, в частности библиотек блокадного Ленинграда, заводов и госпиталей. "Пассажиры узнают о достижениях советской промышленности и фабриках, производивших боевую технику и снаряды, а также познакомятся с изобретениями в области медицины, в частности, пенициллином, который спас сотни тысяч жизней. Кроме того, в вагонах представлена информация о развитии поэзии и художественной литературы в то время. Москвичи и туристы смогут освежить в памяти такие важные события, как оборона Брестской крепости и Берлинская стратегическая наступательная операция, по итогу которой советские военные подняли над Рейхстагом Знамя Победы", - уточняется в сообщении.
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общество, ленинград, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В московском метро запустили тематический поезд "Подвиг народа"

В московском метро по Арбатско-Покровской линии запустили поезд "Подвиг народа"

© Фото : пресс-служба Московского метрополитенаТематический поезд "Подвиг народа"
Тематический поезд Подвиг народа - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба Московского метрополитена
Тематический поезд "Подвиг народа"
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тематический поезд "Подвиг народа" запустили в московском метро к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Тематический поезд "Подвиг народа" подготовили к юбилейной дате - 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. В вагонах появилось брендированное оформление с символом праздника - скульптурой "Родина-мать зовет!", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Московского метрополитенаТематический поезд "Подвиг народа"
Тематический поезд Подвиг народа - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба Московского метрополитена
Тематический поезд "Подвиг народа"
Дизайн состава посвящен знаковым сражениям и жизни советских граждан в те годы. Пассажиры узнают о подвигах, которые ежедневно совершали не только военные, но и фельдшеры, деятели науки и культуры, а также о том, как после победы страна возвращалась к привычной жизни. Оформление вагонов состава отражает интерьеры зданий и сооружений в годы Великой Отечественной войны, в частности библиотек блокадного Ленинграда, заводов и госпиталей.
"Пассажиры узнают о достижениях советской промышленности и фабриках, производивших боевую технику и снаряды, а также познакомятся с изобретениями в области медицины, в частности, пенициллином, который спас сотни тысяч жизней. Кроме того, в вагонах представлена информация о развитии поэзии и художественной литературы в то время. Москвичи и туристы смогут освежить в памяти такие важные события, как оборона Брестской крепости и Берлинская стратегическая наступательная операция, по итогу которой советские военные подняли над Рейхстагом Знамя Победы", - уточняется в сообщении.
© Фото : пресс-служба Московского метрополитенаТематический поезд "Подвиг народа"
Тематический поезд Подвиг народа - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба Московского метрополитена
Тематический поезд "Подвиг народа"
 
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