https://ria.ru/20250506/podolsk-2015292764.html

Обнаруженный в подольском доме предмет не содержит взрывчатки

Обнаруженный в подольском доме предмет не содержит взрывчатки - РИА Новости, 06.05.2025

Обнаруженный в подольском доме предмет не содержит взрывчатки

Предмет, из-за которого эвакуировали дом и оцепили район в Подольске, не содержит взрывчатое вещество, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:14:00+03:00

2025-05-06T15:14:00+03:00

2025-05-06T15:14:00+03:00

происшествия

подольск

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Предмет, из-за которого эвакуировали дом и оцепили район в Подольске, не содержит взрывчатое вещество, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации городского округа. "На 11.20 по Ленинградской, дом 13/20: кинологи обследовали, взрывчатое вещество отсутствует", - сообщил собеседник агентства. Как уточняется в официальном Telegram-канале администрации Подольска, ранее эвакуированные жильцы уже вернулись в свои квартиры. "Обнаруженная в стене одного из жилых домов на улице Ленинградской часть детали ракетного комплекса не представляет опасности. В ближайшее время элемент извлекут специалисты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250415/bezrukov-2011290374.html

подольск

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2025

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происшествия, подольск