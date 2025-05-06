https://ria.ru/20250506/pobeda-2015362935.html
Мероприятие в рамках проекта к 80-летию Победы пройдет в Москве
Мероприятие в рамках проекта к 80-летию Победы пройдет в Москве - РИА Новости, 06.05.2025
Мероприятие в рамках проекта к 80-летию Победы пройдет в Москве
Международный фестиваль молодежного научно-технического творчества "От Винта!" (действует под эгидой Минпромторга России) проведет торжественное мероприятие на... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:19:00+03:00
2025-05-06T18:19:00+03:00
2025-05-06T18:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Международный фестиваль молодежного научно-технического творчества "От Винта!" (действует под эгидой Минпромторга России) проведет торжественное мероприятие на Поклонной горе в Москве в рамках международного исторического проекта "Инженеры Победы", участники возложат памятный знак проекта и цветы к Вечному огню, сообщает пресс-служба фестиваля. Мероприятие состоится 13 мая с 15.00 до 16.00. В нем будут участвовать представители федеральных и региональных органов власти, промышленных предприятий, регионов-участников Всероссийской эстафеты проекта, правнуки известных инженеров и конструкторов, работавших в годы Великой Отечественной войны, студенты московских вузов. Участники в сопровождении оркестра и почетного караула Росгвардии возложат памятный знак проекта и цветы к Вечному огню. Они проведут памятный митинг в честь инженеров, конструкторов, разработчиков, изобретателей, трудовых коллективов предприятий, научных организаций и вузов, чьими усилиями была создана отечественная промышленность. В 2025 году фестиваль "От Винта!" провел цикл мероприятий проекта "Инженеры Победы". Так, в середине апреля состоялась Всероссийская эстафета проекта. В ходе нее в 75 регионах России и ряде дружественных стран состоялись экскурсии, лекции, мастер-классы, круглые столы, конференции, показы фильмов, публичные дискуссии, выставки и другие мероприятия. В них участвовали школьники, студенты, представители региональных и муниципальных властей, промышленных предприятий, научно-исследовательских и инжиниринговых центров, музейные и архивные работники. Участники эстафеты вспоминали подвиги трудовых коллективов, инженеров, конструкторов, изобретателей, которые создали крепкий костяк промышленности в довоенные годы, в сложных условиях 1941-1945 годов смогли разработать, изготовить и поставить на фронт необходимые вещи, а затем приложили усилия для восстановления страны и дали старт эре атомной энергетики и полетов в космос. Собравшиеся высоко оценили вклад в развитие страны предприятий, строивших военную и другую необходимую технику, горнодобывающей, химической, легкой, сельскохозяйственной и многих других отраслей промышленности. Итоги эстафеты подвели на пресс-конференции. В ней участвовали заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Илья Мельников, руководитель фестиваля "От Винта!", автор проекта "Инженеры Победы" Виктория Соболева, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов и другие. Они сошлись во мнении, что цели и задачи проекта "Инженеры Победы" актуальны и дают возможность не только сберечь историческую память о трудовом подвиге, но и помочь молодому поколению с выбором профессии. В рамках проекта также планируется проведение медиамарафона, в котором примут участие деятели российской эстрады, кино, политики, шоу-бизнеса. Они расскажут о своих отцах и дедах, внесших свой вклад в становление и развитие отечественной промышленности.
https://ria.ru/20250506/vystavka-2015361358.html
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россия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Международный фестиваль молодежного научно-технического творчества "От Винта!" (действует под эгидой Минпромторга России) проведет торжественное мероприятие на Поклонной горе в Москве в рамках международного исторического проекта "Инженеры Победы", участники возложат памятный знак проекта и цветы к Вечному огню, сообщает пресс-служба фестиваля.
Мероприятие состоится 13 мая с 15.00 до 16.00. В нем будут участвовать представители федеральных и региональных органов власти, промышленных предприятий, регионов-участников Всероссийской эстафеты проекта, правнуки известных инженеров и конструкторов, работавших в годы Великой Отечественной войны, студенты московских вузов.
Участники в сопровождении оркестра и почетного караула Росгвардии возложат памятный знак проекта и цветы к Вечному огню. Они проведут памятный митинг в честь инженеров, конструкторов, разработчиков, изобретателей, трудовых коллективов предприятий, научных организаций и вузов, чьими усилиями была создана отечественная промышленность.
В 2025 году фестиваль "От Винта!" провел цикл мероприятий проекта "Инженеры Победы". Так, в середине апреля состоялась Всероссийская эстафета проекта. В ходе нее в 75 регионах России и ряде дружественных стран состоялись экскурсии, лекции, мастер-классы, круглые столы, конференции, показы фильмов, публичные дискуссии, выставки и другие мероприятия. В них участвовали школьники, студенты, представители региональных и муниципальных властей, промышленных предприятий, научно-исследовательских и инжиниринговых центров, музейные и архивные работники.
Участники эстафеты вспоминали подвиги трудовых коллективов, инженеров, конструкторов, изобретателей, которые создали крепкий костяк промышленности в довоенные годы, в сложных условиях 1941-1945 годов смогли разработать, изготовить и поставить на фронт необходимые вещи, а затем приложили усилия для восстановления страны и дали старт эре атомной энергетики и полетов в космос. Собравшиеся высоко оценили вклад в развитие страны предприятий, строивших военную и другую необходимую технику, горнодобывающей, химической, легкой, сельскохозяйственной и многих других отраслей промышленности.
Итоги эстафеты подвели на пресс-конференции. В ней участвовали заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Илья Мельников, руководитель фестиваля "От Винта!", автор проекта "Инженеры Победы" Виктория Соболева, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов и другие. Они сошлись во мнении, что цели и задачи проекта "Инженеры Победы" актуальны и дают возможность не только сберечь историческую память о трудовом подвиге, но и помочь молодому поколению с выбором профессии.
В рамках проекта также планируется проведение медиамарафона, в котором примут участие деятели российской эстрады, кино, политики, шоу-бизнеса. Они расскажут о своих отцах и дедах, внесших свой вклад в становление и развитие отечественной промышленности.