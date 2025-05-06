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Ушаков: главы диппредставительств в России получили приглашение на парад
Ушаков: главы диппредставительств в России получили приглашение на парад - РИА Новости, 06.05.2025
Ушаков: главы диппредставительств в России получили приглашение на парад
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители всех аккредитованных дипломатических миссий получили приглашение на парад в честь 80-й годовщины... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:46:00+03:00
2025-05-06T16:46:00+03:00
2025-05-06T16:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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юрий ушаков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители всех аккредитованных дипломатических миссий получили приглашение на парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. "На парад приглашены главы всех аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств", - сказал Ушаков журналистам. Как сообщил Ушаков, Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
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в мире, россия, москва, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Москва, Юрий Ушаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ушаков: главы диппредставительств в России получили приглашение на парад
Ушаков: главы всех диппредставительств в РФ получили приглашение на парад Победы