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Ушаков: главы диппредставительств в России получили приглашение на парад - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:46 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015319828.html
Ушаков: главы диппредставительств в России получили приглашение на парад
Ушаков: главы диппредставительств в России получили приглашение на парад - РИА Новости, 06.05.2025
Ушаков: главы диппредставительств в России получили приглашение на парад
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители всех аккредитованных дипломатических миссий получили приглашение на парад в честь 80-й годовщины... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:46:00+03:00
2025-05-06T16:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
москва
юрий ушаков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители всех аккредитованных дипломатических миссий получили приглашение на парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. "На парад приглашены главы всех аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств", - сказал Ушаков журналистам. Как сообщил Ушаков, Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
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в мире, россия, москва, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Москва, Юрий Ушаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ушаков: главы диппредставительств в России получили приглашение на парад

Ушаков: главы всех диппредставительств в РФ получили приглашение на парад Победы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПарад Победы
Парад Победы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Парад Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители всех аккредитованных дипломатических миссий получили приглашение на парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.
"На парад приглашены главы всех аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств", - сказал Ушаков журналистам.
Как сообщил Ушаков, Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров
Вчера, 16:12
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияМоскваЮрий Ушаков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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