https://ria.ru/20250506/pobeda-2015319828.html

Ушаков: главы диппредставительств в России получили приглашение на парад

Ушаков: главы диппредставительств в России получили приглашение на парад - РИА Новости, 06.05.2025

Ушаков: главы диппредставительств в России получили приглашение на парад

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители всех аккредитованных дипломатических миссий получили приглашение на парад в честь 80-й годовщины... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:46:00+03:00

2025-05-06T16:46:00+03:00

2025-05-06T16:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

москва

юрий ушаков

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015000691_0:22:3111:1772_1920x0_80_0_0_43053eda680657ed02af5eeb2969fcd1.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители всех аккредитованных дипломатических миссий получили приглашение на парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. "На парад приглашены главы всех аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств", - сказал Ушаков журналистам. Как сообщил Ушаков, Москва ожидает на параде Победы 29 иностранных лидеров.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015310001.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне