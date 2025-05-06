https://ria.ru/20250506/pobeda-2015189199.html
Авдеевка и Селидово присоединились к акции "Георгиевская ленточка"
Авдеевка и Селидово присоединились к акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 06.05.2025
Авдеевка и Селидово присоединились к акции "Георгиевская ленточка"
Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" приняли участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в недавно освобожденных Авдеевке и... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:35:00+03:00
2025-05-06T05:35:00+03:00
2025-05-06T05:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
авдеевка
селидово
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50236/67/502366773_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_01e579562ae277ba8d360ae4fcca310b.jpg
ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" приняли участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в недавно освобожденных Авдеевке и Селидово в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" приняли участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в недавно освобожденных Авдеевке и Селидово ДНР. В ходе планового патрулирования военные инспекторы вручали символы Победы местным жителям, которые с радостью принимали подарки", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что акция проходила в преддверии 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне на улицах городов, где еще видны следы недавних боев. Жители, пережившие оккупацию, с особым трепетом принимали из рук военных черно-оранжевые ленточки - символ памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. "Проведение патриотической акции в только что освобожденных городах имеет особое значение. Она символизирует не только преемственность поколений, но и возвращение мирной жизни на земли Донбасса, где теперь снова могут свободно отмечать главный праздник страны - День Победы", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20250425/lentochka-2013360690.html
https://ria.ru/20250424/lentochka-2013158560.html
авдеевка
селидово
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50236/67/502366773_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_594ef189628d292ca9c0fc4437f0cc32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, селидово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Авдеевка, Селидово, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Авдеевка и Селидово присоединились к акции "Георгиевская ленточка"
Освобожденные Авдеевка и Селидово присоединились к акции Георгиевская ленточка