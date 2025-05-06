https://ria.ru/20250506/pobeda-2015189199.html

Авдеевка и Селидово присоединились к акции "Георгиевская ленточка"

Авдеевка и Селидово присоединились к акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 06.05.2025

Авдеевка и Селидово присоединились к акции "Георгиевская ленточка"

Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" приняли участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в недавно освобожденных Авдеевке и... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:35:00+03:00

2025-05-06T05:35:00+03:00

2025-05-06T05:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

авдеевка

селидово

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" приняли участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в недавно освобожденных Авдеевке и Селидово в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" приняли участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в недавно освобожденных Авдеевке и Селидово ДНР. В ходе планового патрулирования военные инспекторы вручали символы Победы местным жителям, которые с радостью принимали подарки", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что акция проходила в преддверии 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне на улицах городов, где еще видны следы недавних боев. Жители, пережившие оккупацию, с особым трепетом принимали из рук военных черно-оранжевые ленточки - символ памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. "Проведение патриотической акции в только что освобожденных городах имеет особое значение. Она символизирует не только преемственность поколений, но и возвращение мирной жизни на земли Донбасса, где теперь снова могут свободно отмечать главный праздник страны - День Победы", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20250425/lentochka-2013360690.html

https://ria.ru/20250424/lentochka-2013158560.html

авдеевка

селидово

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авдеевка, селидово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), общество, 80-летие победы в великой отечественной войне