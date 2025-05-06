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Авдеевка и Селидово присоединились к акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:35 06.05.2025 (обновлено: 05:36 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015189199.html
Авдеевка и Селидово присоединились к акции "Георгиевская ленточка"
Авдеевка и Селидово присоединились к акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 06.05.2025
Авдеевка и Селидово присоединились к акции "Георгиевская ленточка"
Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" приняли участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в недавно освобожденных Авдеевке и... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:35:00+03:00
2025-05-06T05:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
авдеевка
селидово
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" приняли участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в недавно освобожденных Авдеевке и Селидово в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" приняли участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в недавно освобожденных Авдеевке и Селидово ДНР. В ходе планового патрулирования военные инспекторы вручали символы Победы местным жителям, которые с радостью принимали подарки", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что акция проходила в преддверии 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне на улицах городов, где еще видны следы недавних боев. Жители, пережившие оккупацию, с особым трепетом принимали из рук военных черно-оранжевые ленточки - символ памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. "Проведение патриотической акции в только что освобожденных городах имеет особое значение. Она символизирует не только преемственность поколений, но и возвращение мирной жизни на земли Донбасса, где теперь снова могут свободно отмечать главный праздник страны - День Победы", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20250425/lentochka-2013360690.html
https://ria.ru/20250424/lentochka-2013158560.html
авдеевка
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авдеевка, селидово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Авдеевка, Селидово, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Авдеевка и Селидово присоединились к акции "Георгиевская ленточка"

Освобожденные Авдеевка и Селидово присоединились к акции Георгиевская ленточка

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАкция "Георгиевская ленточка"
Акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Акция "Георгиевская ленточка". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" приняли участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в недавно освобожденных Авдеевке и Селидово в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" приняли участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в недавно освобожденных Авдеевке и Селидово ДНР. В ходе планового патрулирования военные инспекторы вручали символы Победы местным жителям, которые с радостью принимали подарки", – рассказали в оборонном ведомстве.
Акция Георгиевская ленточка в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Приднестровье началась акция "Георгиевская ленточка"
25 апреля, 11:24
Минобороны уточняет, что акция проходила в преддверии 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне на улицах городов, где еще видны следы недавних боев. Жители, пережившие оккупацию, с особым трепетом принимали из рук военных черно-оранжевые ленточки - символ памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
"Проведение патриотической акции в только что освобожденных городах имеет особое значение. Она символизирует не только преемственность поколений, но и возвращение мирной жизни на земли Донбасса, где теперь снова могут свободно отмечать главный праздник страны - День Победы", - добавили в Минобороны.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Георгиевские ленточки раздадут на восьми тысячах точках в России и мире
24 апреля, 12:36
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАвдеевкаСелидовоДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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