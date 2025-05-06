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Письмо деду: "Фамилию не опозорили, есть чем гордиться"
Письмо деду: "Фамилию не опозорили, есть чем гордиться" - РИА Новости, 06.05.2025
Письмо деду: "Фамилию не опозорили, есть чем гордиться"
Боец Руслан Заяц (Барс-1), воевавший в зоне СВО, написал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:08:00+03:00
2025-05-06T10:08:00+03:00
2025-05-06T10:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
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Боец Руслан Заяц (Барс-1), воевавший в зоне СВО, написал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015104417_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_62a6b333a37364ef1da70fd018e21088.jpg
"Фамилию не опозорили". Российский боец зачитал письмо к деду – ветерану
Боец Руслан Заяц (Барс-1), воевавший в зоне СВО, написал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.
2025-05-06T10:08
true
PT5M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, видео, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео
Письмо деду: "Фамилию не опозорили, есть чем гордиться"
Боец Руслан Заяц (Барс-1), воевавший в зоне СВО, написал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.
2025-05-06T10:08
true
PT5M41S
Письмо деду: "Фамилию не опозорили, есть чем гордиться"
Читать ria.ru в
Боец Руслан Заяц (Барс-1), воевавший в зоне СВО, написал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.