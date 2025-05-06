https://ria.ru/20250506/pismo-2015107607.html

Письмо деду: "Фамилию не опозорили, есть чем гордиться"

Письмо деду: "Фамилию не опозорили, есть чем гордиться" - РИА Новости, 06.05.2025

Письмо деду: "Фамилию не опозорили, есть чем гордиться"

Боец Руслан Заяц (Барс-1), воевавший в зоне СВО, написал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:08:00+03:00

2025-05-06T10:08:00+03:00

2025-05-06T10:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

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Боец Руслан Заяц (Барс-1), воевавший в зоне СВО, написал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Фамилию не опозорили". Российский боец зачитал письмо к деду – ветерану Боец Руслан Заяц (Барс-1), воевавший в зоне СВО, написал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны. 2025-05-06T10:08 true PT5M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

80-летие победы в великой отечественной войне, видео, видео