Турецкая разведка предотвратила отправку заминированных пейджеров в Ливан
Турецкая разведка предотвратила отправку 1300 заминированных пейджеров в Ливан
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 мая - РИА Новости. Турецкая разведка в сентябре 2024 года предотвратила отправку в Ливан груза с 1300 заминированными пейджерами, аналогичных тем, что взорвались в результате операции Израиля против движения "Хезболлах", сообщила во вторник турецкая газета Sabah.
"Национальное управление разведки (MİT) Турции получило сообщение о том, что в Стамбул должна прибыть партия пейджеров, аналогичных тем, что взорвались в Ливане (17-18 сентября - ред.). Речь шла о прибывшем из Гонконга 16 сентября рейсе с грузом весом в 850 килограмм, который планировали отправить в Ливан 27 сентября. В описании к грузу было указано, что это "кухонный комбайн", но саперы аэропорта Стамбула проверили его. Оказалось, что в коробках были 1300 пейджеров бренда Gold Apollo с зарядочными устройствами, 710 зарядок для ноутбуков, кабели и аккумуляторы", - пишет газета.
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Груз передали на проверку криминалистам, которые выявили, что речь идет об аналогичных взорвавшимся пейджерах и рациях. "В блоке аккумуляторов было найдено взрывчатое вещество весом в три грамма, пейджеры могли взорваться при поступлении мощного сигнала... взрывчатку нашли и в зарядках для ноутбуков", - сообщает газета.
Вскоре после этого сотрудники аэропорта Стамбула подняли тревогу из-за еще одного самолета с грузом с Тайваня, который должны были отправить в Бейрут, но в результате проверок никакой взрывчатки обнаружено не было, отмечает издание. При этом владельца турецкой компании, принимающей груз, допросили, но подозрения в его отношении не подтвердились.
Экс-агенты израильской разведслужбы "Моссад" в интервью американскому телеканалу CBS News ранее рассказали, что операция началась за 10 лет до подрыва раций и пейджеров в сентябре 2024 года. По их словам, в рамках первого этапа в "Моссад" нашли способ установить взрывное устройство внутрь аккумуляторов раций, которые спецслужба произвела и продала через сеть иностранных подставных компаний ливанскому движению "по хорошей цене", не слишком высокой или подозрительно низкой. В общей сложности "Хезболлах" закупила у Израиля более 16 тысяч заминированных раций.
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Чтобы установить взрывчатку в пейджеры, спецслужба увеличила размер оригинальной модели пейджера, однако добавила дополнительные характеристики, в том числе защиту от пыли и воды, чтобы убедить "Хезболлах" закупить их. В "Моссад" также подготовили видеоролики и брошюры о пейджерах, которые были выложены в интернет.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация средств связи "Хезболлах", включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч были ранены. Подрыв тайно заминированных устройств стал прелюдией к полномасштабной военной операции Израиля против "Хезболлах". В феврале израильский премьер Нетаньяху привез в подарок президенту США Дональду Трампу золотой пейджер как напоминание об операции против движения ливанских шиитов "Хезболлах".
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