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Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" пройдет в Перми - РИА Новости, 06.05.2025
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10:59 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/perm-2015223117.html
Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" пройдет в Перми
Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" пройдет в Перми - РИА Новости, 06.05.2025
Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" пройдет в Перми
Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" в этом году пройдет в Перми, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:59:00+03:00
2025-05-06T10:59:00+03:00
пермский край
пермь
ирек файзуллин
марат хуснуллин
дмитрий махонин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" в этом году пройдет в Перми, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Мероприятие проводится в рамках реализации федпроекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Главным событием форума станет объявление победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе IV Конкурса для субъектов Дальневосточного федерального округа. В рамках форума также состоится II Всероссийский молодежный форум "Молодежь и городская среда". В деловой программе форума примут участие глава Минстроя России Ирек Файзуллин, представители федеральных и региональных органов власти и институтов развития, ведущие российские архитекторы, урбанисты и дизайнеры. Прием заявок от регионов на участие во Всероссийском конкурсе продлится до 1 июня 2025 года, для ДФО – до 20 июня. Поступившие на конкурс заявки проходят строгий отбор в несколько этапов. Победителей определяет федеральная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. "Пермский край является одним из лидеров по качеству городской среды в стране. Этому способствовала успешная реализация нацпроекта, серьезные вложения в преображение парков и скверов, дорог, а также запуск регионального проекта "Комфортный край". Мы постоянные участники конкурса "Малые города и исторические поселения" – за время проведения конкурса 18 проектов стали победителями. Реализуем в Перми уникальный проект по формированию единого водно-зеленого каркаса, который предусматривает благоустройство долин малых рек, создание среды для отдыха горожан и гостей города", – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В этом году в правила проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды внесены изменения, направленные на расширение количества городов-участников. Помимо малых городов и исторических поселений к участию в конкурсе допущены населенные пункты, имеющие статус опорных, численностью до 300 тысяч человек, в том числе административные центры. Ранее в нем участвовали города с численностью жителей до 200 тысяч человек. Увеличено количество победителей конкурса Дальневосточного федерального округа, теперь ими могут стать не 48, а 54 участника. Кроме того, введено обязательное софинансирование проектов победителей из внебюджетных источников.
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пермский край, пермь, ирек файзуллин, марат хуснуллин, дмитрий махонин
Пермский край, Пермь, Ирек Файзуллин, Марат Хуснуллин, Дмитрий Махонин
Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" пройдет в Перми

Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" состоится в Перми

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Пермь
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" в этом году пройдет в Перми, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
Мероприятие проводится в рамках реализации федпроекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Главным событием форума станет объявление победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе IV Конкурса для субъектов Дальневосточного федерального округа. В рамках форума также состоится II Всероссийский молодежный форум "Молодежь и городская среда". В деловой программе форума примут участие глава Минстроя России Ирек Файзуллин, представители федеральных и региональных органов власти и институтов развития, ведущие российские архитекторы, урбанисты и дизайнеры.
Прием заявок от регионов на участие во Всероссийском конкурсе продлится до 1 июня 2025 года, для ДФО – до 20 июня. Поступившие на конкурс заявки проходят строгий отбор в несколько этапов. Победителей определяет федеральная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
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"Пермский край является одним из лидеров по качеству городской среды в стране. Этому способствовала успешная реализация нацпроекта, серьезные вложения в преображение парков и скверов, дорог, а также запуск регионального проекта "Комфортный край". Мы постоянные участники конкурса "Малые города и исторические поселения" – за время проведения конкурса 18 проектов стали победителями. Реализуем в Перми уникальный проект по формированию единого водно-зеленого каркаса, который предусматривает благоустройство долин малых рек, создание среды для отдыха горожан и гостей города", – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
В этом году в правила проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды внесены изменения, направленные на расширение количества городов-участников.
Помимо малых городов и исторических поселений к участию в конкурсе допущены населенные пункты, имеющие статус опорных, численностью до 300 тысяч человек, в том числе административные центры. Ранее в нем участвовали города с численностью жителей до 200 тысяч человек. Увеличено количество победителей конкурса Дальневосточного федерального округа, теперь ими могут стать не 48, а 54 участника. Кроме того, введено обязательное софинансирование проектов победителей из внебюджетных источников.
 
Пермский крайПермьИрек ФайзуллинМарат ХуснуллинДмитрий Махонин
 
 
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