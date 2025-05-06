https://ria.ru/20250506/perechen-2015372419.html

Перечень категорий получателей глюкометров расширили в Верхневолжье

Перечень категорий получателей глюкометров расширили в Верхневолжье - РИА Новости, 06.05.2025

Перечень категорий получателей глюкометров расширили в Верхневолжье

В Тверской области расширяется перечень граждан, которые за счет средств регионального бюджета будут обеспечиваться датчиками непрерывного измерения уровня... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:08:00+03:00

2025-05-06T19:08:00+03:00

2025-05-06T20:47:00+03:00

тверская область

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Тверской области расширяется перечень граждан, которые за счет средств регионального бюджета будут обеспечиваться датчиками непрерывного измерения уровня глюкозы в крови, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующее решение принято на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Ранее получателями этой меры поддержки в Верхневолжье были дети и студенты с сахарным диабетом в возрасте до 21 года, обучающиеся очно в вузах или колледжах. Теперь глюкометры будут предоставляться взрослым с сахарным диабетом I типа и беременным женщинам с сахарным диабетом I и II типа, с моногенными и гестационными формами заболевания, состоящим на диспансерном учете по беременности в государственных медучреждениях. Для назначения датчиков непрерывного измерения уровня глюкозы в крови требуется решение врачебной комиссии. Беременным женщинам также нужно будет приложить справку о постановке на учет по беременности и родам. Руденя поручил региональному министерству здравоохранения сделать максимально удобным и быстрым для беременных женщин прохождение всех процедур, необходимых для получения документов. Ранее решение по обеспечению детей с сахарным диабетом системами измерения уровня глюкозы в крови было принято главой региона по итогам обращения родителей в прямом эфире телепрограммы. Программа начала действовать с 2022 года.

https://ria.ru/20250506/trudoustroystvo-2015283425.html

https://ria.ru/20250501/pozdravlenie-2014589866.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область