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Перечень категорий получателей глюкометров расширили в Верхневолжье - РИА Новости, 06.05.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:08 06.05.2025 (обновлено: 20:47 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/perechen-2015372419.html
Перечень категорий получателей глюкометров расширили в Верхневолжье
Перечень категорий получателей глюкометров расширили в Верхневолжье - РИА Новости, 06.05.2025
Перечень категорий получателей глюкометров расширили в Верхневолжье
В Тверской области расширяется перечень граждан, которые за счет средств регионального бюджета будут обеспечиваться датчиками непрерывного измерения уровня... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:08:00+03:00
2025-05-06T20:47:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Тверской области расширяется перечень граждан, которые за счет средств регионального бюджета будут обеспечиваться датчиками непрерывного измерения уровня глюкозы в крови, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующее решение принято на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Ранее получателями этой меры поддержки в Верхневолжье были дети и студенты с сахарным диабетом в возрасте до 21 года, обучающиеся очно в вузах или колледжах. Теперь глюкометры будут предоставляться взрослым с сахарным диабетом I типа и беременным женщинам с сахарным диабетом I и II типа, с моногенными и гестационными формами заболевания, состоящим на диспансерном учете по беременности в государственных медучреждениях. Для назначения датчиков непрерывного измерения уровня глюкозы в крови требуется решение врачебной комиссии. Беременным женщинам также нужно будет приложить справку о постановке на учет по беременности и родам. Руденя поручил региональному министерству здравоохранения сделать максимально удобным и быстрым для беременных женщин прохождение всех процедур, необходимых для получения документов. Ранее решение по обеспечению детей с сахарным диабетом системами измерения уровня глюкозы в крови было принято главой региона по итогам обращения родителей в прямом эфире телепрограммы. Программа начала действовать с 2022 года.
https://ria.ru/20250506/trudoustroystvo-2015283425.html
https://ria.ru/20250501/pozdravlenie-2014589866.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Перечень категорий получателей глюкометров расширили в Верхневолжье

Тверская область расширила перечень получателей глюкометров

CC BY-SA 4.0 / Ветер Тверских Крыш (cropped) / Тверь
Тверь - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Ветер Тверских Крыш (cropped) /
Тверь. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Тверской области расширяется перечень граждан, которые за счет средств регионального бюджета будут обеспечиваться датчиками непрерывного измерения уровня глюкозы в крови, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующее решение принято на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
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Ранее получателями этой меры поддержки в Верхневолжье были дети и студенты с сахарным диабетом в возрасте до 21 года, обучающиеся очно в вузах или колледжах.
Теперь глюкометры будут предоставляться взрослым с сахарным диабетом I типа и беременным женщинам с сахарным диабетом I и II типа, с моногенными и гестационными формами заболевания, состоящим на диспансерном учете по беременности в государственных медучреждениях.
Для назначения датчиков непрерывного измерения уровня глюкозы в крови требуется решение врачебной комиссии. Беременным женщинам также нужно будет приложить справку о постановке на учет по беременности и родам.
Руденя поручил региональному министерству здравоохранения сделать максимально удобным и быстрым для беременных женщин прохождение всех процедур, необходимых для получения документов.
Ранее решение по обеспечению детей с сахарным диабетом системами измерения уровня глюкозы в крови было принято главой региона по итогам обращения родителей в прямом эфире телепрограммы. Программа начала действовать с 2022 года.
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