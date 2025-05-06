https://ria.ru/20250506/parad-2015217438.html

В школе в Ашхабаде прошел парад, посвященный 80-летию Победы

В школе в Ашхабаде прошел парад, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 06.05.2025

В школе в Ашхабаде прошел парад, посвященный 80-летию Победы

В туркменско-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде состоялся торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:25:00+03:00

2025-05-06T10:25:00+03:00

2025-05-06T10:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

туркмения

афганистан

ашхабад

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АШХАБАД, 6 мая – РИА Новости. В туркменско-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде состоялся торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Около 100 учащихся старших классов приняли участие в мероприятии. Ученики 9-10 классов представили военную форму различных родов войск: военно-воздушных сил, военно-морского флота, подразделений подводников, воздушно-десантных войск и пехотных частей. Колонны школьников прошли по внутренней площади учебного заведения с исполнением песен военных лет. Перед маршем ведущие рассказали о вкладе представленных родов войск в достижение Победы. Торжественный парад принимал военный и военно-воздушный атташе посольства РФ в Туркмении, полковник Андрей Драговский. На мероприятии также присутствовали российские дипломаты и ветераны войны в Афганистане. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Туркменской ССР, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015015925.html

https://ria.ru/20250419/pobeda-2012266538.html

россия

туркмения

афганистан

ашхабад

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россия, туркмения, афганистан, ашхабад