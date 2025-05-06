В школе в Ашхабаде прошел парад, посвященный 80-летию Победы
В туркменско-российской школе в Ашхабаде прошел парад в честь 80-летия Победы
© Фото : Русский Дом в АшхабадеУченики и преподаватели туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина в Ашхабаде исполненяют песни военных лет. Кадр видео
© Фото : Русский Дом в Ашхабаде
Ученики и преподаватели туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина в Ашхабаде исполненяют песни военных лет. Кадр видео
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АШХАБАД, 6 мая – РИА Новости. В туркменско-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде состоялся торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Около 100 учащихся старших классов приняли участие в мероприятии. Ученики 9-10 классов представили военную форму различных родов войск: военно-воздушных сил, военно-морского флота, подразделений подводников, воздушно-десантных войск и пехотных частей.
Колонны школьников прошли по внутренней площади учебного заведения с исполнением песен военных лет. Перед маршем ведущие рассказали о вкладе представленных родов войск в достижение Победы. Торжественный парад принимал военный и военно-воздушный атташе посольства РФ в Туркмении, полковник Андрей Драговский. На мероприятии также присутствовали российские дипломаты и ветераны войны в Афганистане.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Туркменской ССР, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.