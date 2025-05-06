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В школе в Ашхабаде прошел парад, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:25 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/parad-2015217438.html
В школе в Ашхабаде прошел парад, посвященный 80-летию Победы
В школе в Ашхабаде прошел парад, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 06.05.2025
В школе в Ашхабаде прошел парад, посвященный 80-летию Победы
В туркменско-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде состоялся торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:25:00+03:00
2025-05-06T10:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
туркмения
афганистан
ашхабад
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АШХАБАД, 6 мая – РИА Новости. В туркменско-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде состоялся торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Около 100 учащихся старших классов приняли участие в мероприятии. Ученики 9-10 классов представили военную форму различных родов войск: военно-воздушных сил, военно-морского флота, подразделений подводников, воздушно-десантных войск и пехотных частей. Колонны школьников прошли по внутренней площади учебного заведения с исполнением песен военных лет. Перед маршем ведущие рассказали о вкладе представленных родов войск в достижение Победы. Торжественный парад принимал военный и военно-воздушный атташе посольства РФ в Туркмении, полковник Андрей Драговский. На мероприятии также присутствовали российские дипломаты и ветераны войны в Афганистане. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Туркменской ССР, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015015925.html
https://ria.ru/20250419/pobeda-2012266538.html
россия
туркмения
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россия, туркмения, афганистан, ашхабад
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Туркмения, Афганистан, Ашхабад
В школе в Ашхабаде прошел парад, посвященный 80-летию Победы

В туркменско-российской школе в Ашхабаде прошел парад в честь 80-летия Победы

© Фото : Русский Дом в АшхабадеУченики и преподаватели туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина в Ашхабаде исполненяют песни военных лет. Кадр видео
Ученики и преподаватели туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина в Ашхабаде исполненяют песни военных лет. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Русский Дом в Ашхабаде
Ученики и преподаватели туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина в Ашхабаде исполненяют песни военных лет. Кадр видео
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АШХАБАД, 6 мая – РИА Новости. В туркменско-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде состоялся торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Около 100 учащихся старших классов приняли участие в мероприятии. Ученики 9-10 классов представили военную форму различных родов войск: военно-воздушных сил, военно-морского флота, подразделений подводников, воздушно-десантных войск и пехотных частей.
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Вчера, 12:21
Колонны школьников прошли по внутренней площади учебного заведения с исполнением песен военных лет. Перед маршем ведущие рассказали о вкладе представленных родов войск в достижение Победы. Торжественный парад принимал военный и военно-воздушный атташе посольства РФ в Туркмении, полковник Андрей Драговский. На мероприятии также присутствовали российские дипломаты и ветераны войны в Афганистане.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Туркменской ССР, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
Ученики туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина исполняют песни военных лет - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияТуркменияАфганистанАшхабад
 
 
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