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Пакистан временно закрыл воздушное пространство - РИА Новости, 07.05.2025
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23:49 06.05.2025 (обновлено: 01:35 07.05.2025)
https://ria.ru/20250506/pakistan-2015411773.html
Пакистан временно закрыл воздушное пространство
Пакистан временно закрыл воздушное пространство - РИА Новости, 07.05.2025
Пакистан временно закрыл воздушное пространство
Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщает телеканал Samaa TV. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-06T23:49:00+03:00
2025-05-07T01:35:00+03:00
пакистан
в мире
индия
джамму
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщает телеканал Samaa TV."Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, что привело к приостановке всех внутренних и международных рейсов. Согласно авиационным источникам, международный аэропорт Исламабада был закрыт для всех полетов, а все входящие и исходящие рейсы перенаправлены в аэропорт Карачи", - отмечается в заявлении телеканала.Там добавили, что "управление гражданской авиации заявило, что полеты в обычном режиме возобновятся, как только ситуация стабилизируется"."Хотя точные причины закрытия воздушного пространства официально не разглашаются, официальные лица предполагают, что это является частью более широких мер безопасности", - отметил телеканал.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250506/pakistan-2015412650.html
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пакистан, в мире, индия, джамму, операция синдур в пакистане
Пакистан, В мире, Индия, Джамму, Операция Синдур в Пакистане
Пакистан временно закрыл воздушное пространство

Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
Пакистан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщает телеканал Samaa TV.
"Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, что привело к приостановке всех внутренних и международных рейсов. Согласно авиационным источникам, международный аэропорт Исламабада был закрыт для всех полетов, а все входящие и исходящие рейсы перенаправлены в аэропорт Карачи", - отмечается в заявлении телеканала.
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Там добавили, что "управление гражданской авиации заявило, что полеты в обычном режиме возобновятся, как только ситуация стабилизируется".
"Хотя точные причины закрытия воздушного пространства официально не разглашаются, официальные лица предполагают, что это является частью более широких мер безопасности", - отметил телеканал.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация
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