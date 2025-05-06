https://ria.ru/20250506/pakistan-2015411773.html
Пакистан временно закрыл воздушное пространство
Пакистан временно закрыл воздушное пространство - РИА Новости, 07.05.2025
Пакистан временно закрыл воздушное пространство
Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщает телеканал Samaa TV. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-06T23:49:00+03:00
2025-05-06T23:49:00+03:00
2025-05-07T01:35:00+03:00
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операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщает телеканал Samaa TV."Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, что привело к приостановке всех внутренних и международных рейсов. Согласно авиационным источникам, международный аэропорт Исламабада был закрыт для всех полетов, а все входящие и исходящие рейсы перенаправлены в аэропорт Карачи", - отмечается в заявлении телеканала.Там добавили, что "управление гражданской авиации заявило, что полеты в обычном режиме возобновятся, как только ситуация стабилизируется"."Хотя точные причины закрытия воздушного пространства официально не разглашаются, официальные лица предполагают, что это является частью более широких мер безопасности", - отметил телеканал.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, в мире, индия, джамму, операция синдур в пакистане
Пакистан, В мире, Индия, Джамму, Операция Синдур в Пакистане
Пакистан временно закрыл воздушное пространство
Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости.
Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщает телеканал Samaa TV
.
"Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, что привело к приостановке всех внутренних и международных рейсов. Согласно авиационным источникам, международный аэропорт Исламабада
был закрыт для всех полетов, а все входящие и исходящие рейсы перенаправлены в аэропорт Карачи", - отмечается в заявлении телеканала.
Там добавили, что "управление гражданской авиации заявило, что полеты в обычном режиме возобновятся, как только ситуация стабилизируется".
"Хотя точные причины закрытия воздушного пространства официально не разглашаются, официальные лица предполагают, что это является частью более широких мер безопасности", - отметил телеканал.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана
. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.
Напряженность между Индией
и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму
и Кашмир
, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России
террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала
.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация