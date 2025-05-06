https://ria.ru/20250506/pakistan-2015411773.html

Пакистан временно закрыл воздушное пространство

Пакистан временно закрыл воздушное пространство - РИА Новости, 07.05.2025

Пакистан временно закрыл воздушное пространство

Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщает телеканал Samaa TV. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-06T23:49:00+03:00

2025-05-06T23:49:00+03:00

2025-05-07T01:35:00+03:00

пакистан

в мире

индия

джамму

операция синдур в пакистане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979735178_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_52ea85665e74be29e3c8a3f90b0ee2d4.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщает телеканал Samaa TV."Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, что привело к приостановке всех внутренних и международных рейсов. Согласно авиационным источникам, международный аэропорт Исламабада был закрыт для всех полетов, а все входящие и исходящие рейсы перенаправлены в аэропорт Карачи", - отмечается в заявлении телеканала.Там добавили, что "управление гражданской авиации заявило, что полеты в обычном режиме возобновятся, как только ситуация стабилизируется"."Хотя точные причины закрытия воздушного пространства официально не разглашаются, официальные лица предполагают, что это является частью более широких мер безопасности", - отметил телеканал.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250506/pakistan-2015412650.html

https://ria.ru/20250506/pakistan-2015409458.html

пакистан

индия

джамму

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пакистан, в мире, индия, джамму, операция синдур в пакистане