https://ria.ru/20250506/orden-2015386042.html

Экс-главе Энергодара вручили орден Мужества

Экс-главе Энергодара вручили орден Мужества - РИА Новости, 06.05.2025

Экс-главе Энергодара вручили орден Мужества

Первый заместитель руководителя администрации президента России Серей Кириенко торжественно вручил орден Мужества экс-главе города-спутника Запорожской АЭС... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:57:00+03:00

2025-05-06T19:57:00+03:00

2025-05-06T19:57:00+03:00

энергодар

россия

днепр (город)

владимир путин

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Серей Кириенко торжественно вручил орден Мужества экс-главе города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Эдуарду Сеновозу, который был награжден им указом президента РФ Владимира Путина, сообщается в Telegram-канале администрации Энергодара. "Эдуард Сеновоз, бывший глава города Энергодара, указом президента Российской Федерации удостоен высокой государственной награды — Ордена Мужества — за самоотверженность и героизм, проявленные при исполнении служебного долга" . – говорится в сообщении. Орден Мужества вручил Кириенко. Сеновоза поздравили в администрации города, а также работники ЗАЭС, "Ваши решительные действия на посту мэра Энергодара помогли не только защитить жителей, но и создать надёжный тыл для работников АЭС, что было критически важно для поддержания стабильной работы станции в экстремальных условиях" , - говорится в Telegram-канале станции. Сеновоз возглавлял Энергодар с декабря 2022 года по январь 2025 года, он успешно реализовал ряд важных проектов, включая восстановление школ, социальных объектов и городской инфраструктуры, несмотря на регулярные обстрелы города и инфраструктуры со стороны ВСУ. Сеновоз покинул пост главы администрации городского округа Энергодар в январе в связи с переходом на другое место работы. Временно исполняющим обязанности главы администрации города-спутника Запорожской АЭС был назначен Максим Пухов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250424/mediki-2013257393.html

энергодар

россия

днепр (город)

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энергодар, россия, днепр (город), владимир путин, запорожская аэс, вооруженные силы украины