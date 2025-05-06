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В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.05.2025
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T06:11:00+03:00
2025-05-06T06:11:00+03:00
2025-05-06T06:11:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
происшествия
беспилотники
россия
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УФА, 6 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. "Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области", - написал он.
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оренбургская область, евгений солнцев, происшествия, беспилотники, россия
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Происшествия, Беспилотники, Россия
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
Врио губернатора Солнцев: в Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА