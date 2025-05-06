https://ria.ru/20250506/nato-2015170679.html

НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией, заявил Шойгу

НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.05.2025

НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией, заявил Шойгу

В НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:02:00+03:00

2025-05-06T00:02:00+03:00

2025-05-06T01:12:00+03:00

россия

лондон

париж

сергей шойгу

нато

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты". "Подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России. <...>", — написал он.При этом, по словам секретаря Совбеза, агрессивные шаги Запада, как и непрекращающееся продвижение Североатлантического альянса к границам России обосновываются русофобскими измышлениями.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250506/shojgu-2015174321.html

https://ria.ru/20250501/nato-2014406823.html

россия

лондон

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, лондон, париж, сергей шойгу, нато, безопасность