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НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.05.2025
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00:02 06.05.2025 (обновлено: 01:12 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/nato-2015170679.html
НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией, заявил Шойгу
НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.05.2025
НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией, заявил Шойгу
В НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:02:00+03:00
2025-05-06T01:12:00+03:00
россия
лондон
париж
сергей шойгу
нато
безопасность
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты". "Подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России. &lt;...&gt;", — написал он.При этом, по словам секретаря Совбеза, агрессивные шаги Запада, как и непрекращающееся продвижение Североатлантического альянса к границам России обосновываются русофобскими измышлениями.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250506/shojgu-2015174321.html
https://ria.ru/20250501/nato-2014406823.html
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россия, лондон, париж, сергей шойгу, нато, безопасность
Россия, Лондон, Париж, Сергей Шойгу, НАТО, Безопасность
НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией, заявил Шойгу

Шойгу: НАТО и ЕС готовят Запад к прямому военному конфликту с Россией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты".
«
"Подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России. <...>", — написал он.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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При этом, по словам секретаря Совбеза, агрессивные шаги Запада, как и непрекращающееся продвижение Североатлантического альянса к границам России обосновываются русофобскими измышлениями.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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1 мая, 08:00
 
РоссияЛондонПарижСергей ШойгуНАТОБезопасность
 
 
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