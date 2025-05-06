https://ria.ru/20250506/nato-2015170679.html
НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией, заявил Шойгу
НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.05.2025
НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией, заявил Шойгу
В НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:02:00+03:00
2025-05-06T00:02:00+03:00
2025-05-06T01:12:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты". "Подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России. <...>", — написал он.При этом, по словам секретаря Совбеза, агрессивные шаги Запада, как и непрекращающееся продвижение Североатлантического альянса к границам России обосновываются русофобскими измышлениями.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250506/shojgu-2015174321.html
https://ria.ru/20250501/nato-2014406823.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, лондон, париж, сергей шойгу, нато, безопасность
Россия, Лондон, Париж, Сергей Шойгу, НАТО, Безопасность
НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией, заявил Шойгу
Шойгу: НАТО и ЕС готовят Запад к прямому военному конфликту с Россией