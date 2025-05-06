https://ria.ru/20250506/nagrady-2015350949.html

В Москве наградили победителей школьной олимпиады "Великая Победа"

В Москве наградили победителей школьной олимпиады "Великая Победа" - РИА Новости, 06.05.2025

В Москве наградили победителей школьной олимпиады "Великая Победа"

Победителей всемирной школьной олимпиады "Великая Победа", посвященной Великой Отечественной войне, наградили в Музее Победы в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:55:00+03:00

2025-05-06T17:55:00+03:00

2025-05-06T18:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

нижний новгород

иркутск

елена малышева

российское военно-историческое общество (рвио)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Победителей всемирной школьной олимпиады "Великая Победа", посвященной Великой Отечественной войне, наградили в Музее Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Все ваши работы сегодня показали не только глубокое знание материала, не только понимание того, что Великая Отечественная война для каждого из нас - это не формальная история, это наша личная с вами история, это тот самый межпоколенческий диалог, который лежит в основе нашей памяти", - сказала в ходе церемонии награждения руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева. Глав НЦИП подчеркнула, что олимпиадники своими работами показали, что проносят через свое восприятие подвига советского народа духовно-нравственные ценности. В свою очередь научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков подчеркнул, что для членов жюри выбор победителей стал непростой задачей, так как глубина познаний олимпиадников поразила судей. "Поражает вот эта глубина погружения (участников олимпиады) в историю войны, (их) эмоциональность", - отметил Мягков. Победителями олимпиады стали Куклина Евдокия из Нижнего Новгорода (16 лет), Диденко Анастасия из Иркутска (17 лет) и Бирюков Артём из Казахстана (14 лет). В качестве приза одержавшие победу участники получили билет на Парад Победы на Красной площади, а также диплом и статуэтку. Это уже вторая такая олимпиада, первая проводилась в 2020 году в честь 75-летия Великой Победы. Участниками второй олимпиады "Великая Победа" стали более 272 тысячи школьников из 125 стран. Во второй тур прошли 5 тысяч олимпиадников из 19 стран. В финал вышли лишь десять участников.

https://sn.ria.ru/20250411/olimpiada-2010745466.html

https://ria.ru/20250227/kravtsov-2001903461.html

россия

нижний новгород

иркутск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, нижний новгород, иркутск, елена малышева, российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне, москва