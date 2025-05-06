В Москве наградили победителей школьной олимпиады "Великая Победа"
Победителей школьной олимпиады "Великая Победа" наградили в Музее Победы
© АНО "Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации"Награждение победителей школьной олимпиады "Великая Победа"
Награждение победителей школьной олимпиады "Великая Победа"
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Победителей всемирной школьной олимпиады "Великая Победа", посвященной Великой Отечественной войне, наградили в Музее Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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"Все ваши работы сегодня показали не только глубокое знание материала, не только понимание того, что Великая Отечественная война для каждого из нас - это не формальная история, это наша личная с вами история, это тот самый межпоколенческий диалог, который лежит в основе нашей памяти", - сказала в ходе церемонии награждения руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева.
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Глав НЦИП подчеркнула, что олимпиадники своими работами показали, что проносят через свое восприятие подвига советского народа духовно-нравственные ценности.
В свою очередь научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков подчеркнул, что для членов жюри выбор победителей стал непростой задачей, так как глубина познаний олимпиадников поразила судей.
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"Поражает вот эта глубина погружения (участников олимпиады) в историю войны, (их) эмоциональность", - отметил Мягков.
Победителями олимпиады стали Куклина Евдокия из Нижнего Новгорода (16 лет), Диденко Анастасия из Иркутска (17 лет) и Бирюков Артём из Казахстана (14 лет). В качестве приза одержавшие победу участники получили билет на Парад Победы на Красной площади, а также диплом и статуэтку.
Это уже вторая такая олимпиада, первая проводилась в 2020 году в честь 75-летия Великой Победы. Участниками второй олимпиады "Великая Победа" стали более 272 тысячи школьников из 125 стран. Во второй тур прошли 5 тысяч олимпиадников из 19 стран. В финал вышли лишь десять участников.
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