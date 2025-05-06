Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчину вытащили из воды и передали полиции - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/muzhchina-2015220434.html
В Москве мужчину вытащили из воды и передали полиции
В Москве мужчину вытащили из воды и передали полиции - РИА Новости, 06.05.2025
В Москве мужчину вытащили из воды и передали полиции
Мужчина спрыгнул с Большого Москворецкого моста в Москву-реку в центре столицы, спасатели извлекли его из воды и передали полиции, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:48:00+03:00
2025-05-06T10:48:00+03:00
происшествия
москва
москва-река
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005681238_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_bf1c7c59ecf0b9d902dd403562e90612.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мужчина спрыгнул с Большого Москворецкого моста в Москву-реку в центре столицы, спасатели извлекли его из воды и передали полиции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Прыгнувший с Большого Москворецкого моста мужчина извлечен из воды дежурным нарядом спасателей", - сказал собеседник агентства. По его словам, после этого он был передан сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия и личность "прыгуна" уточняются.
https://ria.ru/20240819/telo-1966980596.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005681238_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_e0cdd54d67f8b8542bcdb10777e1e7fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, москва-река
Происшествия, Москва, Москва-река
В Москве мужчину вытащили из воды и передали полиции

Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки и передали его полиции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Панорама Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мужчина спрыгнул с Большого Москворецкого моста в Москву-реку в центре столицы, спасатели извлекли его из воды и передали полиции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Прыгнувший с Большого Москворецкого моста мужчина извлечен из воды дежурным нарядом спасателей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после этого он был передан сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия и личность "прыгуна" уточняются.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Москве-реке нашли тело мужчины
19 августа 2024, 09:13
 
ПроисшествияМоскваМосква-река
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала