https://ria.ru/20250506/muzhchina-2015220434.html

В Москве мужчину вытащили из воды и передали полиции

В Москве мужчину вытащили из воды и передали полиции - РИА Новости, 06.05.2025

В Москве мужчину вытащили из воды и передали полиции

Мужчина спрыгнул с Большого Москворецкого моста в Москву-реку в центре столицы, спасатели извлекли его из воды и передали полиции, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:48:00+03:00

2025-05-06T10:48:00+03:00

2025-05-06T10:48:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мужчина спрыгнул с Большого Москворецкого моста в Москву-реку в центре столицы, спасатели извлекли его из воды и передали полиции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Прыгнувший с Большого Москворецкого моста мужчина извлечен из воды дежурным нарядом спасателей", - сказал собеседник агентства. По его словам, после этого он был передан сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия и личность "прыгуна" уточняются.

https://ria.ru/20240819/telo-1966980596.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, москва-река