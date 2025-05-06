https://ria.ru/20250506/muzhchina-2015220434.html
В Москве мужчину вытащили из воды и передали полиции
В Москве мужчину вытащили из воды и передали полиции - РИА Новости, 06.05.2025
В Москве мужчину вытащили из воды и передали полиции
Мужчина спрыгнул с Большого Москворецкого моста в Москву-реку в центре столицы, спасатели извлекли его из воды и передали полиции, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:48:00+03:00
2025-05-06T10:48:00+03:00
2025-05-06T10:48:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мужчина спрыгнул с Большого Москворецкого моста в Москву-реку в центре столицы, спасатели извлекли его из воды и передали полиции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Прыгнувший с Большого Москворецкого моста мужчина извлечен из воды дежурным нарядом спасателей", - сказал собеседник агентства. По его словам, после этого он был передан сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия и личность "прыгуна" уточняются.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, москва-река
Происшествия, Москва, Москва-река
В Москве мужчину вытащили из воды и передали полиции
Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки и передали его полиции
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мужчина спрыгнул с Большого Москворецкого моста в Москву-реку в центре столицы, спасатели извлекли его из воды и передали полиции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Прыгнувший с Большого Москворецкого моста мужчина извлечен из воды дежурным нарядом спасателей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после этого он был передан сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия и личность "прыгуна" уточняются.