https://ria.ru/20250506/muzej-2015278230.html

В филиалах Музея Победы запустили новый проект "Дети — детям"

В филиалах Музея Победы запустили новый проект "Дети — детям" - РИА Новости, 06.05.2025

В филиалах Музея Победы запустили новый проект "Дети — детям"

В Музее "Г.О.Р.А.", "Музее Г.К. Жукова" в Калужской области, Красногорском и Ржевском филиалах Музея Победы запустили новый проект "Дети - детям", в котором... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:17:00+03:00

2025-05-06T14:17:00+03:00

2025-05-06T14:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

калужская область

музей победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Музее "Г.О.Р.А.", "Музее Г.К. Жукова" в Калужской области, Красногорском и Ржевском филиалах Музея Победы запустили новый проект "Дети - детям", в котором экскурсоводами стали талантливые учащиеся, интересующиеся историей, сообщили в пресс-службе музея. "В преддверии Дня Победы, 6 мая, в филиалах Музея Победы стартует проект "Дети - детям". В Музее "Г.О.Р.А.", "Музее Г.К. Жукова" в Калужской области, Красногорском и Ржевском филиалах запустят экскурсионные программы для подрастающего поколения, в ходе которых гидами станут их сверстники - дети", - говорится в сообщении. Как уточняют в пресс-службе Музея Победы, в рамках нового проекта экскурсии для детей будут проводить учащиеся, интересующиеся историей своей Родины, и активисты школьных музеев. "Талантливые учащиеся, начинающие историки, активисты школьных музеев будут рассказывать о событиях Великой Отечественной войны, героях нашей страны в доступном для ровесников формате. Такой проект поможет маленьким посетителям погрузиться в события прошлого и заинтересует их в изучении истории Родины", - отметили в Музее Победы. Кроме того, в филиале "Г.О.Р.А." на Поклонной горе ребят ждет знакомство с военной техникой периода Второй мировой войны, а юные красногорцы в рамках проекта "Дети-детям" проведут экскурсии по постоянной экспозиции Красногорского филиала Музея Победы, который расположен в бывшем здании Центральной антифашистской школы. -0-

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калужская область

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калужская область, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне