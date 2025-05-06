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В филиалах Музея Победы запустили новый проект "Дети — детям" - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:17 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/muzej-2015278230.html
В филиалах Музея Победы запустили новый проект "Дети — детям"
В филиалах Музея Победы запустили новый проект "Дети — детям" - РИА Новости, 06.05.2025
В филиалах Музея Победы запустили новый проект "Дети — детям"
В Музее "Г.О.Р.А.", "Музее Г.К. Жукова" в Калужской области, Красногорском и Ржевском филиалах Музея Победы запустили новый проект "Дети - детям", в котором... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:17:00+03:00
2025-05-06T14:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
калужская область
музей победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Музее "Г.О.Р.А.", "Музее Г.К. Жукова" в Калужской области, Красногорском и Ржевском филиалах Музея Победы запустили новый проект "Дети - детям", в котором экскурсоводами стали талантливые учащиеся, интересующиеся историей, сообщили в пресс-службе музея. "В преддверии Дня Победы, 6 мая, в филиалах Музея Победы стартует проект "Дети - детям". В Музее "Г.О.Р.А.", "Музее Г.К. Жукова" в Калужской области, Красногорском и Ржевском филиалах запустят экскурсионные программы для подрастающего поколения, в ходе которых гидами станут их сверстники - дети", - говорится в сообщении. Как уточняют в пресс-службе Музея Победы, в рамках нового проекта экскурсии для детей будут проводить учащиеся, интересующиеся историей своей Родины, и активисты школьных музеев. "Талантливые учащиеся, начинающие историки, активисты школьных музеев будут рассказывать о событиях Великой Отечественной войны, героях нашей страны в доступном для ровесников формате. Такой проект поможет маленьким посетителям погрузиться в события прошлого и заинтересует их в изучении истории Родины", - отметили в Музее Победы. Кроме того, в филиале "Г.О.Р.А." на Поклонной горе ребят ждет знакомство с военной техникой периода Второй мировой войны, а юные красногорцы в рамках проекта "Дети-детям" проведут экскурсии по постоянной экспозиции Красногорского филиала Музея Победы, который расположен в бывшем здании Центральной антифашистской школы. -0-
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калужская область
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калужская область, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Калужская область, Музей Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В филиалах Музея Победы запустили новый проект "Дети — детям"

В филиалах Музея Победы в Калужской области запустили проект "Дети — детям"

© Фото : пресс-служба Музея ПобедыПроект "Дети - детям"
Проект Дети - детям - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба Музея Победы
Проект "Дети - детям". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Музее "Г.О.Р.А.", "Музее Г.К. Жукова" в Калужской области, Красногорском и Ржевском филиалах Музея Победы запустили новый проект "Дети - детям", в котором экскурсоводами стали талантливые учащиеся, интересующиеся историей, сообщили в пресс-службе музея.
"В преддверии Дня Победы, 6 мая, в филиалах Музея Победы стартует проект "Дети - детям". В Музее "Г.О.Р.А.", "Музее Г.К. Жукова" в Калужской области, Красногорском и Ржевском филиалах запустят экскурсионные программы для подрастающего поколения, в ходе которых гидами станут их сверстники - дети", - говорится в сообщении.
Как уточняют в пресс-службе Музея Победы, в рамках нового проекта экскурсии для детей будут проводить учащиеся, интересующиеся историей своей Родины, и активисты школьных музеев.
"Талантливые учащиеся, начинающие историки, активисты школьных музеев будут рассказывать о событиях Великой Отечественной войны, героях нашей страны в доступном для ровесников формате. Такой проект поможет маленьким посетителям погрузиться в события прошлого и заинтересует их в изучении истории Родины", - отметили в Музее Победы.
Кроме того, в филиале "Г.О.Р.А." на Поклонной горе ребят ждет знакомство с военной техникой периода Второй мировой войны, а юные красногорцы в рамках проекта "Дети-детям" проведут экскурсии по постоянной экспозиции Красногорского филиала Музея Победы, который расположен в бывшем здании Центральной антифашистской школы. -0-
Москва - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКалужская областьМузей Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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