https://ria.ru/20250506/muranovo-2015247047.html

Музей в подмосковном Муранове вошел в число победителей грантового конкурса

Музей в подмосковном Муранове вошел в число победителей грантового конкурса - РИА Новости, 06.05.2025

Музей в подмосковном Муранове вошел в число победителей грантового конкурса

Музей-заповедник "Усадьба “Мураново”" вошел в десятку победителей грантового конкурса "Создание тактильных копий музейных экспонатов", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:28:00+03:00

2025-05-06T12:28:00+03:00

2025-05-06T12:28:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015243921_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a0e0ea12e29f9207cae507506dc24849.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Музей-заповедник "Усадьба “Мураново”" вошел в десятку победителей грантового конкурса "Создание тактильных копий музейных экспонатов", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Грантовый конкурс учрежден в поддержку музейных проектов, способствующих социокультурной адаптации незрячих и слабовидящих людей и реализуемых муниципальными и региональными музеями. Он проходит с 2020 года в рамках программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". За время его реализации поддержано более 90 музеев по всей стране. В этом году на конкурс поступило 130 заявок из 85 городов России. В числе победителей – музеи из Ярославля, Ульяновска, Уфы, Южно-Сахалинска, Москвы, Калининграда, Евпатории, Нижнего Новгорода. Еще одним победителем-представителем Подмосковья стала Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина. В этом году в экспертный совет вошли куратор социокультурных и инклюзивных проектов Динара Халикова, тифлокомментатор, куратор междисциплинарных проектов Елена Шарова, куратор программ доступности и инклюзии Музея криптографии Никита Большаков, а также другие специалисты. Победителям гранта окажут консультационную и информационную поддержку при реализации проектов по работе с незрячими и слабовидящими посетителями с использованием изготовленных тактильных моделей и этикеток к ним. Также кураторы музея поучаствуют в обучающей программе от благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", разработанной совместно с АНО "Лаборатория культурных практик" при поддержке ИКОМ России. Во всех музеях-победителях состоится торжественное открытие тактильных моделей, а первыми посетителями станут люди с нарушением зрения. Кроме того, в течение года будут подготовлены не только экскурсии с тифлокомментированием, но и различные акции, инклюзивные мероприятия и мастер-классы.

https://ria.ru/20250505/biblionoch-2015105162.html

https://ria.ru/20250430/mosoblduma-2014445511.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)