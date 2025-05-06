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Музей в подмосковном Муранове вошел в число победителей грантового конкурса - РИА Новости, 06.05.2025
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Новости Подмосковья
 
12:28 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/muranovo-2015247047.html
Музей в подмосковном Муранове вошел в число победителей грантового конкурса
Музей в подмосковном Муранове вошел в число победителей грантового конкурса - РИА Новости, 06.05.2025
Музей в подмосковном Муранове вошел в число победителей грантового конкурса
Музей-заповедник "Усадьба “Мураново”" вошел в десятку победителей грантового конкурса "Создание тактильных копий музейных экспонатов", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:28:00+03:00
2025-05-06T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Музей-заповедник "Усадьба “Мураново”" вошел в десятку победителей грантового конкурса "Создание тактильных копий музейных экспонатов", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Грантовый конкурс учрежден в поддержку музейных проектов, способствующих социокультурной адаптации незрячих и слабовидящих людей и реализуемых муниципальными и региональными музеями. Он проходит с 2020 года в рамках программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". За время его реализации поддержано более 90 музеев по всей стране. В этом году на конкурс поступило 130 заявок из 85 городов России. В числе победителей – музеи из Ярославля, Ульяновска, Уфы, Южно-Сахалинска, Москвы, Калининграда, Евпатории, Нижнего Новгорода. Еще одним победителем-представителем Подмосковья стала Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина. В этом году в экспертный совет вошли куратор социокультурных и инклюзивных проектов Динара Халикова, тифлокомментатор, куратор междисциплинарных проектов Елена Шарова, куратор программ доступности и инклюзии Музея криптографии Никита Большаков, а также другие специалисты. Победителям гранта окажут консультационную и информационную поддержку при реализации проектов по работе с незрячими и слабовидящими посетителями с использованием изготовленных тактильных моделей и этикеток к ним. Также кураторы музея поучаствуют в обучающей программе от благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", разработанной совместно с АНО "Лаборатория культурных практик" при поддержке ИКОМ России. Во всех музеях-победителях состоится торжественное открытие тактильных моделей, а первыми посетителями станут люди с нарушением зрения. Кроме того, в течение года будут подготовлены не только экскурсии с тифлокомментированием, но и различные акции, инклюзивные мероприятия и мастер-классы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Музей в подмосковном Муранове вошел в число победителей грантового конкурса

Музей "Усадьба “Мураново”" получит тактильные копии экспонатов

© Фото : министерство культуры и туризма Московской областиМузей в подмосковном Муранове вошел в число победителей грантового конкурса
Музей в подмосковном Муранове вошел в число победителей грантового конкурса - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : министерство культуры и туризма Московской области
Музей в подмосковном Муранове вошел в число победителей грантового конкурса
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Музей-заповедник "Усадьба “Мураново”" вошел в десятку победителей грантового конкурса "Создание тактильных копий музейных экспонатов", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Грантовый конкурс учрежден в поддержку музейных проектов, способствующих социокультурной адаптации незрячих и слабовидящих людей и реализуемых муниципальными и региональными музеями. Он проходит с 2020 года в рамках программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". За время его реализации поддержано более 90 музеев по всей стране.
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В этом году на конкурс поступило 130 заявок из 85 городов России. В числе победителей – музеи из Ярославля, Ульяновска, Уфы, Южно-Сахалинска, Москвы, Калининграда, Евпатории, Нижнего Новгорода. Еще одним победителем-представителем Подмосковья стала Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина.
В этом году в экспертный совет вошли куратор социокультурных и инклюзивных проектов Динара Халикова, тифлокомментатор, куратор междисциплинарных проектов Елена Шарова, куратор программ доступности и инклюзии Музея криптографии Никита Большаков, а также другие специалисты.
Победителям гранта окажут консультационную и информационную поддержку при реализации проектов по работе с незрячими и слабовидящими посетителями с использованием изготовленных тактильных моделей и этикеток к ним. Также кураторы музея поучаствуют в обучающей программе от благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", разработанной совместно с АНО "Лаборатория культурных практик" при поддержке ИКОМ России.
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Во всех музеях-победителях состоится торжественное открытие тактильных моделей, а первыми посетителями станут люди с нарушением зрения. Кроме того, в течение года будут подготовлены не только экскурсии с тифлокомментированием, но и различные акции, инклюзивные мероприятия и мастер-классы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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