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Над Московским регионом уничтожили два украинских БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:11 06.05.2025 (обновлено: 18:13 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/moskva-2015360756.html
Над Московским регионом уничтожили два украинских БПЛА
Над Московским регионом уничтожили два украинских БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025
Над Московским регионом уничтожили два украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО во вторник сбили два украинских беспилотника над Московским регионом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025
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россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник сбили два украинских беспилотника над Московским регионом, сообщает Минобороны РФ."Шестого мая с 16.40 до 17.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Московским регионом", - говорится в сообщении.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире
Над Московским регионом уничтожили два украинских БПЛА

МО России: над Московским регионом уничтожили два украинских БПЛА

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте ПВО
Военнослужащий в командном пункте ПВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник сбили два украинских беспилотника над Московским регионом, сообщает Минобороны РФ.
"Шестого мая с 16.40 до 17.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Московским регионом", - говорится в сообщении.
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