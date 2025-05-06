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Над Московским регионом уничтожили два украинских БПЛА
Над Московским регионом уничтожили два украинских БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025
Над Московским регионом уничтожили два украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО во вторник сбили два украинских беспилотника над Московским регионом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:11:00+03:00
2025-05-06T18:11:00+03:00
2025-05-06T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник сбили два украинских беспилотника над Московским регионом, сообщает Минобороны РФ."Шестого мая с 16.40 до 17.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Московским регионом", - говорится в сообщении.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире
Над Московским регионом уничтожили два украинских БПЛА
МО России: над Московским регионом уничтожили два украинских БПЛА