https://ria.ru/20250506/moskva-2015263939.html

В Москве приступили к отключению отопления

В Москве приступили к отключению отопления - РИА Новости, 06.05.2025

В Москве приступили к отключению отопления

Специалисты Комплекса городского хозяйства во вторник, 6 мая, приступили к отключению отопления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:11:00+03:00

2025-05-06T13:11:00+03:00

2025-05-06T13:11:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857755524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc5d267a71ff66d3680c1aae48fc4497.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства во вторник, 6 мая, приступили к отключению отопления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения. "По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, одно из важных направлений - проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют в полном объеме в мае. Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение потребителей в сезон", - подчеркнул заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что во время летних профилактических работ на системах теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. -0-

https://ria.ru/20250505/moskva-2015074177.html

https://ria.ru/20250501/spasateli-2014559693.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, сергей собянин