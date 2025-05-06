https://ria.ru/20250506/moskva-2015263939.html
В Москве приступили к отключению отопления
В Москве приступили к отключению отопления - РИА Новости, 06.05.2025
В Москве приступили к отключению отопления
Специалисты Комплекса городского хозяйства во вторник, 6 мая, приступили к отключению отопления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:11:00+03:00
2025-05-06T13:11:00+03:00
2025-05-06T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства во вторник, 6 мая, приступили к отключению отопления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения. "По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, одно из важных направлений - проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют в полном объеме в мае. Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение потребителей в сезон", - подчеркнул заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что во время летних профилактических работ на системах теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. -0-
https://ria.ru/20250505/moskva-2015074177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин
В Москве приступили к отключению отопления
Комплекс городского хозяйства Москвы приступил к отключению отопления
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства во вторник, 6 мая, приступили к отключению отопления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.
"По указанию мэра Москвы Сергея Собянина
уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, одно из важных направлений - проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют в полном объеме в мае. Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение потребителей в сезон", - подчеркнул заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что во время летних профилактических работ на системах теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. -0-