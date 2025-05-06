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Россиянам рассказали о сценариях взлома "Госуслуг" - РИА Новости, 06.05.2025
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20:16 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/moshenniki-2015389361.html
Россиянам рассказали о сценариях взлома "Госуслуг"
Россиянам рассказали о сценариях взлома "Госуслуг" - РИА Новости, 06.05.2025
Россиянам рассказали о сценариях взлома "Госуслуг"
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвало в Telegram-канале пять самых... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:16:00+03:00
2025-05-06T20:16:00+03:00
общество
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россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвало в Telegram-канале пять самых распространенных способов выманивания мошенниками кодов для доступа к "Госуслугам"."Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале "Госуслуги", — говорится в публикации.Среди наиболее популярных предлогов, используемых для получения кода авторизации, указываются сообщения от маркетплейсов и служб доставки, в которых мошенники просят подтвердить личность с помощью кода из СМС, чтобы передать посылку курьеру, а также коммунальных служб, медицинских организаций, "Почты России" и образовательных организаций.Как подчеркнули в ведомстве, ни одна из этих организаций никогда не запрашивает коды из СМС.Ранее заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин в беседе с РИА Новости посоветовал россиянам в случае взлома аккаунтов на "Госуслугах" лично обратиться в центры обслуживания, их список доступен на портале "Госуслуг" без авторизации. Сотрудники центра не только помогут восстановить доступ, но и дадут последующие рекомендации. Также следует проверить историю действий на портале, чтобы выявить потенциально опасные действия мошенников и обратиться в полицию.
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014896521.html
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общество, почта россии, россия
Общество, Почта России, Россия
Россиянам рассказали о сценариях взлома "Госуслуг"

В МВД рассказали, как мошенники выманивают коды для взлома "Госуслуг"

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвало в Telegram-канале пять самых распространенных способов выманивания мошенниками кодов для доступа к "Госуслугам".
"Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале "Госуслуги", — говорится в публикации.
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Среди наиболее популярных предлогов, используемых для получения кода авторизации, указываются сообщения от маркетплейсов и служб доставки, в которых мошенники просят подтвердить личность с помощью кода из СМС, чтобы передать посылку курьеру, а также коммунальных служб, медицинских организаций, "Почты России" и образовательных организаций.
Как подчеркнули в ведомстве, ни одна из этих организаций никогда не запрашивает коды из СМС.
Ранее заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин в беседе с РИА Новости посоветовал россиянам в случае взлома аккаунтов на "Госуслугах" лично обратиться в центры обслуживания, их список доступен на портале "Госуслуг" без авторизации. Сотрудники центра не только помогут восстановить доступ, но и дадут последующие рекомендации. Также следует проверить историю действий на портале, чтобы выявить потенциально опасные действия мошенников и обратиться в полицию.
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