Россиянам рассказали о сценариях взлома "Госуслуг"
В МВД рассказали, как мошенники выманивают коды для взлома "Госуслуг"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвало в Telegram-канале пять самых распространенных способов выманивания мошенниками кодов для доступа к "Госуслугам".
"Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале "Госуслуги", — говорится в публикации.
Среди наиболее популярных предлогов, используемых для получения кода авторизации, указываются сообщения от маркетплейсов и служб доставки, в которых мошенники просят подтвердить личность с помощью кода из СМС, чтобы передать посылку курьеру, а также коммунальных служб, медицинских организаций, "Почты России" и образовательных организаций.
Как подчеркнули в ведомстве, ни одна из этих организаций никогда не запрашивает коды из СМС.
Ранее заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин в беседе с РИА Новости посоветовал россиянам в случае взлома аккаунтов на "Госуслугах" лично обратиться в центры обслуживания, их список доступен на портале "Госуслуг" без авторизации. Сотрудники центра не только помогут восстановить доступ, но и дадут последующие рекомендации. Также следует проверить историю действий на портале, чтобы выявить потенциально опасные действия мошенников и обратиться в полицию.
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