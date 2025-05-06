https://ria.ru/20250506/moshenniki-2015190225.html

Методичку для украинских телефонных мошенников написали с ошибками

Методичку для украинских телефонных мошенников написали с ошибками - РИА Новости, 06.05.2025

Методичку для украинских телефонных мошенников написали с ошибками

Методичка украинских телефонных мошенников написана с орфографическими ошибками, в ней встречаются слова "орест", "от куда", "спичь" и нецензурная лексика,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:53:00+03:00

2025-05-06T05:53:00+03:00

2025-05-06T05:53:00+03:00

общество

технологии

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Методичка украинских телефонных мошенников написана с орфографическими ошибками, в ней встречаются слова "орест", "от куда", "спичь" и нецензурная лексика, выяснило РИА Новости. Представители подпольного движения Stop Grave внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе и передали фотографии инструкций в распоряжение РИА Новости. "Орест имущества на срок окончания судебного решения прописанного законом Российской Федерации", - написано в методичке в разделе о том, как запугать человека и заставить разговаривать (орфография и пунктуация сохранены). Также начинающим мошенникам рекомендуют "научится делать плавный перевод в предложениях между борьбой". В разделе, посвященном тому, как отговорить человека от обращения непосредственно в отделение его банка, приводятся цитаты о том, что там "трубку подымет непосредственно тот человек который заинтересован в том чтобы украсть у вас деньги" (орфография и пунктуация сохранены). В методичке предусмотрена и ситуация "не зашел спичь, человек отказался" (орфография сохранена). В этом случае мошенники должны говорить об аннулировании заявки и невозможности получить помощь правоохранительных органов в дальнейшем. Слово "откуда" в документе написано раздельно. Людей, которые не верят мошенникам, авторы инструкции называют нецензурным словом.

https://ria.ru/20250419/ukraina-2012227568.html

https://ria.ru/20250410/sud-2010430624.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии