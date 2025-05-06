https://ria.ru/20250506/moshenniki-2015190225.html
Методичку для украинских телефонных мошенников написали с ошибками
Методичку для украинских телефонных мошенников написали с ошибками - РИА Новости, 06.05.2025
Методичку для украинских телефонных мошенников написали с ошибками
Методичка украинских телефонных мошенников написана с орфографическими ошибками, в ней встречаются слова "орест", "от куда", "спичь" и нецензурная лексика,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:53:00+03:00
2025-05-06T05:53:00+03:00
2025-05-06T05:53:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Методичка украинских телефонных мошенников написана с орфографическими ошибками, в ней встречаются слова "орест", "от куда", "спичь" и нецензурная лексика, выяснило РИА Новости. Представители подпольного движения Stop Grave внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе и передали фотографии инструкций в распоряжение РИА Новости. "Орест имущества на срок окончания судебного решения прописанного законом Российской Федерации", - написано в методичке в разделе о том, как запугать человека и заставить разговаривать (орфография и пунктуация сохранены). Также начинающим мошенникам рекомендуют "научится делать плавный перевод в предложениях между борьбой". В разделе, посвященном тому, как отговорить человека от обращения непосредственно в отделение его банка, приводятся цитаты о том, что там "трубку подымет непосредственно тот человек который заинтересован в том чтобы украсть у вас деньги" (орфография и пунктуация сохранены). В методичке предусмотрена и ситуация "не зашел спичь, человек отказался" (орфография сохранена). В этом случае мошенники должны говорить об аннулировании заявки и невозможности получить помощь правоохранительных органов в дальнейшем. Слово "откуда" в документе написано раздельно. Людей, которые не верят мошенникам, авторы инструкции называют нецензурным словом.
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012227568.html
https://ria.ru/20250410/sud-2010430624.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии
Методичку для украинских телефонных мошенников написали с ошибками
Методичку для украинских мошенников написали с орфографическими ошибками
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Методичка украинских телефонных мошенников написана с орфографическими ошибками, в ней встречаются слова "орест", "от куда", "спичь" и нецензурная лексика, выяснило РИА Новости.
Представители подпольного движения Stop Grave внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе и передали фотографии инструкций в распоряжение РИА Новости.
"Орест имущества на срок окончания судебного решения прописанного законом Российской Федерации", - написано в методичке в разделе о том, как запугать человека и заставить разговаривать (орфография и пунктуация сохранены).
Также начинающим мошенникам рекомендуют "научится делать плавный перевод в предложениях между борьбой".
В разделе, посвященном тому, как отговорить человека от обращения непосредственно в отделение его банка, приводятся цитаты о том, что там "трубку подымет непосредственно тот человек который заинтересован в том чтобы украсть у вас деньги" (орфография и пунктуация сохранены).
В методичке предусмотрена и ситуация "не зашел спичь, человек отказался" (орфография сохранена). В этом случае мошенники должны говорить об аннулировании заявки и невозможности получить помощь правоохранительных органов в дальнейшем.
Слово "откуда" в документе написано раздельно. Людей, которые не верят мошенникам, авторы инструкции называют нецензурным словом.