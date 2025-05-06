https://ria.ru/20250506/minsk-2015219456.html
Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии
Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии - РИА Новости, 06.05.2025
Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии
Белоруссия готова делать все для предметных переговоров по урегулированию на Украине, заинтересована быть их участником, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:38:00+03:00
2025-05-06T10:38:00+03:00
2025-05-06T10:38:00+03:00
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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Белоруссия готова делать все для предметных переговоров по урегулированию на Украине, заинтересована быть их участником, заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Сергей Лукашевич. "Беларусь готова и далее делать все от нее зависящее для продолжения предметных переговоров по вопросам мирного урегулирования в Украине и заинтересована быть их непосредственным участником. Голос Беларуси обязательно должен звучать за столом переговоров, а финальные договоренности должны учитывать и интересы белорусской стороны", - сказал Лукашевич в интервью бразильскому изданию O Mundo Diplomático. Текст интервью распространила пресс-служба белорусского МИД.
https://ria.ru/20241216/ukraina-1989388324.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии
Лукашевич: Минск готов делать все для предметных переговоров по Украине