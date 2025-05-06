https://ria.ru/20250506/minsk-2015219456.html

Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии

Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии - РИА Новости, 06.05.2025

Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии

Белоруссия готова делать все для предметных переговоров по урегулированию на Украине, заинтересована быть их участником, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:38:00+03:00

2025-05-06T10:38:00+03:00

2025-05-06T10:38:00+03:00

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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Белоруссия готова делать все для предметных переговоров по урегулированию на Украине, заинтересована быть их участником, заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Сергей Лукашевич. "Беларусь готова и далее делать все от нее зависящее для продолжения предметных переговоров по вопросам мирного урегулирования в Украине и заинтересована быть их непосредственным участником. Голос Беларуси обязательно должен звучать за столом переговоров, а финальные договоренности должны учитывать и интересы белорусской стороны", - сказал Лукашевич в интервью бразильскому изданию O Mundo Diplomático. Текст интервью распространила пресс-служба белорусского МИД.

https://ria.ru/20241216/ukraina-1989388324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, украина