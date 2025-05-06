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Героям Калужской области вручили региональные медали

Героям Калужской области вручили региональные медали - РИА Новости, 06.05.2025

Героям Калужской области вручили региональные медали

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил проявившим героизм жителям Калужской области медали "За мужество и самоотверженность", сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:53:00+03:00

2025-05-06T16:53:00+03:00

2025-05-06T16:53:00+03:00

калужская область

калужская область

россия

владислав шапша

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КАЛУГА, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил проявившим героизм жителям Калужской области медали "За мужество и самоотверженность", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Во вторник в Калуге прошла торжественная церемония награждения героев Калужской области региональными наградами. "Медали Калужской области "За мужество и самоотверженность" за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении воинского, служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, из рук губернатора Владислава Шапши получили 12 наших земляков", - говорится в сообщении. В числе награждённых, по данным пресс-службы, участники специальной военной операции, командиры и офицеры, сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Калужской области, сборщики и испытатели FPV-дронов, а также волонтеры. Обращаясь к участникам церемонии, Владислав Шапша отметил, что рад разделить это знаменательное событие с теми, кто не на словах, а на деле доказал свою преданность Родине в условиях специальной военной операции. Глава региона отметил, что в это непростое для России время вспоминается подвиг участников Великой Отечественной войны. Шапша напомнил, что в ту войну в Калужской области шли кровопролитные бои, в которых погибло огромное число людей. "Сегодня идет специальная военная операция. Больно смотреть на то, что соседнее, некогда дружественное нам государство проросло идеями нацизма и человеконенавистничества. Я хочу сказать спасибо вам - тем, кто лично участвовал и участвует в СВО, за ваше героическое решение и подвиг. Спасибо тем, кто своей волонтерской работой помогает нашим бойцам на передовой решать боевые задачи", - цитирует губернатора пресс-служба. По окончании церемонии награждения Шапша обсудил с участниками СВО и волонтерами их планы и ситуацию на передовой, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20250506/kaluga-2015310163.html

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калужская область, россия, владислав шапша