https://ria.ru/20250506/medali-2015324604.html
Героям Калужской области вручили региональные медали
Героям Калужской области вручили региональные медали - РИА Новости, 06.05.2025
Героям Калужской области вручили региональные медали
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил проявившим героизм жителям Калужской области медали "За мужество и самоотверженность", сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:53:00+03:00
2025-05-06T16:53:00+03:00
2025-05-06T16:53:00+03:00
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806474339_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b765a5b7bcb1159d395b6208f1fcc930.jpg
КАЛУГА, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил проявившим героизм жителям Калужской области медали "За мужество и самоотверженность", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Во вторник в Калуге прошла торжественная церемония награждения героев Калужской области региональными наградами. "Медали Калужской области "За мужество и самоотверженность" за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении воинского, служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, из рук губернатора Владислава Шапши получили 12 наших земляков", - говорится в сообщении. В числе награждённых, по данным пресс-службы, участники специальной военной операции, командиры и офицеры, сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Калужской области, сборщики и испытатели FPV-дронов, а также волонтеры. Обращаясь к участникам церемонии, Владислав Шапша отметил, что рад разделить это знаменательное событие с теми, кто не на словах, а на деле доказал свою преданность Родине в условиях специальной военной операции. Глава региона отметил, что в это непростое для России время вспоминается подвиг участников Великой Отечественной войны. Шапша напомнил, что в ту войну в Калужской области шли кровопролитные бои, в которых погибло огромное число людей. "Сегодня идет специальная военная операция. Больно смотреть на то, что соседнее, некогда дружественное нам государство проросло идеями нацизма и человеконенавистничества. Я хочу сказать спасибо вам - тем, кто лично участвовал и участвует в СВО, за ваше героическое решение и подвиг. Спасибо тем, кто своей волонтерской работой помогает нашим бойцам на передовой решать боевые задачи", - цитирует губернатора пресс-служба. По окончании церемонии награждения Шапша обсудил с участниками СВО и волонтерами их планы и ситуацию на передовой, сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20250506/kaluga-2015310163.html
https://ria.ru/20250506/konkurs-2015289654.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806474339_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ca72910d6bd405dcb8089a0ac7981d46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Героям Калужской области вручили региональные медали
Губернатор Шапша вручил региональные медали героям Калужской области
КАЛУГА, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил проявившим героизм жителям Калужской области медали "За мужество и самоотверженность", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Во вторник в Калуге прошла торжественная церемония награждения героев Калужской области региональными наградами.
"Медали Калужской области "За мужество и самоотверженность" за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении воинского, служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, из рук губернатора Владислава Шапши получили 12 наших земляков", - говорится в сообщении.
В числе награждённых, по данным пресс-службы, участники специальной военной операции, командиры и офицеры, сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Калужской области, сборщики и испытатели FPV-дронов, а также волонтеры.
Обращаясь к участникам церемонии, Владислав Шапша отметил, что рад разделить это знаменательное событие с теми, кто не на словах, а на деле доказал свою преданность Родине в условиях специальной военной операции. Глава региона отметил, что в это непростое для России время вспоминается подвиг участников Великой Отечественной войны. Шапша напомнил, что в ту войну в Калужской области шли кровопролитные бои, в которых погибло огромное число людей.
"Сегодня идет специальная военная операция. Больно смотреть на то, что соседнее, некогда дружественное нам государство проросло идеями нацизма и человеконенавистничества. Я хочу сказать спасибо вам - тем, кто лично участвовал и участвует в СВО, за ваше героическое решение и подвиг. Спасибо тем, кто своей волонтерской работой помогает нашим бойцам на передовой решать боевые задачи", - цитирует губернатора пресс-служба.
По окончании церемонии награждения Шапша обсудил с участниками СВО и волонтерами их планы и ситуацию на передовой, сообщает пресс-служба.