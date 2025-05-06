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Раненый участник нападения в Махачкале признал вину - РИА Новости, 06.05.2025
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18:23 06.05.2025 (обновлено: 19:17 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/makhachkala-2015363743.html
Раненый участник нападения в Махачкале признал вину
Раненый участник нападения в Махачкале признал вину - РИА Новости, 06.05.2025
Раненый участник нападения в Махачкале признал вину
Раненый участник нападения на полицейских в Махачкале признал вину и рассказал обстоятельства нападения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:23:00+03:00
2025-05-06T19:17:00+03:00
происшествия
россия
махачкала
сергей меликов
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 6 мая — РИА Новости. Раненый участник нападения на полицейских в Махачкале признал вину и рассказал обстоятельства нападения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Дагестану."В настоящее время одному из нападавших, находящемуся в медицинском учреждении, предъявлено обвинение. &lt;…&gt; В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции", —говорится в материале.Обвинение предъявили по статьям 317, 166, 222 и 226 Уголовного кодекса.В понедельник в Махачкале на улице Керимова произошла перестрелка. Около 14:15 преступники открыли огонь по наряду ДПС, патрулировавшему улицы города. Затем злоумышленники скрылись на служебной машине. Был введен план "Перехват". Всех нападавших нейтрализовали. В следственном управлении СК по Дагестану во вторник сообщили РИА Новости, что один из нападавших был ликвидирован, второй ранен и находится в медучреждении.Руководитель региона Сергей Меликов пообещал, что все причастные к нападению понесут суровое наказание.Как указали в МВД республики, погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Кроме того, пострадали трое гражданских, среди них — 40-летняя женщина и 17-летняя девушка, оказавшиеся рядом с местом происшествия.По последним данным Минздрава Дагестана, двое раненых, один из которых сотрудник полиции, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще троих пострадавших, в том числе одного сотрудника полиции и девочки 17 лет, медики расценивают как среднетяжелое, их жизни ничто не угрожает.
https://ria.ru/20250505/dagestan-2015167283.html
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происшествия, россия, махачкала, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф), нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Россия, Махачкала, Сергей Меликов, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
Раненый участник нападения в Махачкале признал вину

Раненый участник нападения в Махачкале признал вину и рассказал подробности

© РИА НовостиМесто перестрелки в Махачкале
Место перестрелки в Махачкале - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости
Место перестрелки в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 6 мая — РИА Новости. Раненый участник нападения на полицейских в Махачкале признал вину и рассказал обстоятельства нападения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Дагестану.
"В настоящее время одному из нападавших, находящемуся в медицинском учреждении, предъявлено обвинение. <…> В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции", —говорится в материале.
Перестрелка в Махачкале, Дагестан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Премьер Дагестана прокомментировал нападение на полицейских
5 мая, 23:18
Обвинение предъявили по статьям 317, 166, 222 и 226 Уголовного кодекса.
В понедельник в Махачкале на улице Керимова произошла перестрелка. Около 14:15 преступники открыли огонь по наряду ДПС, патрулировавшему улицы города. Затем злоумышленники скрылись на служебной машине. Был введен план "Перехват". Всех нападавших нейтрализовали.
В следственном управлении СК по Дагестану во вторник сообщили РИА Новости, что один из нападавших был ликвидирован, второй ранен и находится в медучреждении.
Руководитель региона Сергей Меликов пообещал, что все причастные к нападению понесут суровое наказание.
Как указали в МВД республики, погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Кроме того, пострадали трое гражданских, среди них — 40-летняя женщина и 17-летняя девушка, оказавшиеся рядом с местом происшествия.
По последним данным Минздрава Дагестана, двое раненых, один из которых сотрудник полиции, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще троих пострадавших, в том числе одного сотрудника полиции и девочки 17 лет, медики расценивают как среднетяжелое, их жизни ничто не угрожает.
Работа следователей на месте перестрелки в Махачкале - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Вчера, 12:59
 
ПроисшествияРоссияМахачкалаСергей МеликовСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
 
 
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