https://ria.ru/20250506/makhachkala-2015363743.html

Раненый участник нападения в Махачкале признал вину

Раненый участник нападения в Махачкале признал вину - РИА Новости, 06.05.2025

Раненый участник нападения в Махачкале признал вину

Раненый участник нападения на полицейских в Махачкале признал вину и рассказал обстоятельства нападения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:23:00+03:00

2025-05-06T18:23:00+03:00

2025-05-06T19:17:00+03:00

происшествия

россия

махачкала

сергей меликов

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на сотрудников дпс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 6 мая — РИА Новости. Раненый участник нападения на полицейских в Махачкале признал вину и рассказал обстоятельства нападения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Дагестану."В настоящее время одному из нападавших, находящемуся в медицинском учреждении, предъявлено обвинение. <…> В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции", —говорится в материале.Обвинение предъявили по статьям 317, 166, 222 и 226 Уголовного кодекса.В понедельник в Махачкале на улице Керимова произошла перестрелка. Около 14:15 преступники открыли огонь по наряду ДПС, патрулировавшему улицы города. Затем злоумышленники скрылись на служебной машине. Был введен план "Перехват". Всех нападавших нейтрализовали. В следственном управлении СК по Дагестану во вторник сообщили РИА Новости, что один из нападавших был ликвидирован, второй ранен и находится в медучреждении.Руководитель региона Сергей Меликов пообещал, что все причастные к нападению понесут суровое наказание.Как указали в МВД республики, погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Кроме того, пострадали трое гражданских, среди них — 40-летняя женщина и 17-летняя девушка, оказавшиеся рядом с местом происшествия.По последним данным Минздрава Дагестана, двое раненых, один из которых сотрудник полиции, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще троих пострадавших, в том числе одного сотрудника полиции и девочки 17 лет, медики расценивают как среднетяжелое, их жизни ничто не угрожает.

https://ria.ru/20250505/dagestan-2015167283.html

https://ria.ru/20250506/mahachkala-2015258400.html

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происшествия, россия, махачкала, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф), нападение на сотрудников дпс в махачкале