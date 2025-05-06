https://ria.ru/20250506/makhachkala-2015256991.html
Минздрав Дагестана рассказал о состоянии пострадавших в перестрелке
Минздрав Дагестана рассказал о состоянии пострадавших в перестрелке - РИА Новости, 06.05.2025
Минздрав Дагестана рассказал о состоянии пострадавших в перестрелке
Двое пострадавших в перестрелке в Махачкале, один из которых сотрудник полиции, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:55:00+03:00
2025-05-06T12:55:00+03:00
2025-05-06T12:55:00+03:00
происшествия
нападение на сотрудников дпс в махачкале
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Двое пострадавших в перестрелке в Махачкале, один из которых сотрудник полиции, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана. "По информации на данное время, врачи нескольких крупных лечебных учреждений Махачкалы оказывают помощь пятерым пострадавшим в трагическом инциденте. Двое раненых, один из которых сотрудник полиции, в тяжелом состоянии в отделении реанимации, где им проводится интенсивная терапия", - говорится в сообщении. Состояние еще троих пострадавших, в том числе одного сотрудника полиции и девочки 17 лет, медики расценивают как среднетяжелое. Их жизни ничто не угрожает, добавили в министерстве. Ранее во вторник в пресс-службе минздрава Дагестана сообщили РИА Новости, что состояние двух полицейских остается стабильно тяжелым.
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происшествия, нападение на сотрудников дпс в махачкале, махачкала
Происшествия, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале, Махачкала
Минздрав Дагестана рассказал о состоянии пострадавших в перестрелке
Минздрав Дагестана: двое пострадавших в перестрелке находятся в реанимации