https://ria.ru/20250506/mahachkala-2015394300.html

В Дагестане рассказали о состоянии полицейского, раненного при нападении

В Дагестане рассказали о состоянии полицейского, раненного при нападении - РИА Новости, 06.05.2025

В Дагестане рассказали о состоянии полицейского, раненного при нападении

Находящийся в реанимации полицейский, раненный при нападении в Махачкале, чувствует себя относительно хорошо, он в сознании, сообщил омбудсмен Дагестана Запир... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:58:00+03:00

2025-05-06T20:58:00+03:00

2025-05-06T20:59:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Находящийся в реанимации полицейский, раненный при нападении в Махачкале, чувствует себя относительно хорошо, он в сознании, сообщил омбудсмен Дагестана Запир Алхасов. Ранее в МВД республики рассказали, что 26-летний полицейский по имени Мурад при обстреле получил тяжелое ранение, но остался жив. Тогда, чтобы "добить" его, один из нападавших набросился на него с ножом. Пострадавший правоохранитель вступил с преступником в схватку, завладел его ножом и им же нейтрализовал нападавшего. "Навестил в больнице сотрудника полиции, у которого произошел рукопашный бой с одним из нападавших. Он находится в среднетяжелом состоянии в реанимации. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь, чтобы стабилизировать его состояние. Во время посещения он был в сознании и несмотря на произошедшее чувствовал себя относительно хорошо", – написал омбудсмен в Telegram-канале. В понедельник в Махачкале неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских.

https://ria.ru/20250506/dagestan-2015289165.html

https://ria.ru/20250506/mahachkala-2015258400.html

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происшествия, махачкала, сергей меликов, нападение на сотрудников дпс в махачкале, республика дагестан, россия