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В Дагестане рассказали о состоянии полицейского, раненного при нападении - РИА Новости, 06.05.2025
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20:58 06.05.2025 (обновлено: 20:59 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/mahachkala-2015394300.html
В Дагестане рассказали о состоянии полицейского, раненного при нападении
В Дагестане рассказали о состоянии полицейского, раненного при нападении - РИА Новости, 06.05.2025
В Дагестане рассказали о состоянии полицейского, раненного при нападении
Находящийся в реанимации полицейский, раненный при нападении в Махачкале, чувствует себя относительно хорошо, он в сознании, сообщил омбудсмен Дагестана Запир... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:58:00+03:00
2025-05-06T20:59:00+03:00
происшествия
махачкала
сергей меликов
нападение на сотрудников дпс в махачкале
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Находящийся в реанимации полицейский, раненный при нападении в Махачкале, чувствует себя относительно хорошо, он в сознании, сообщил омбудсмен Дагестана Запир Алхасов. Ранее в МВД республики рассказали, что 26-летний полицейский по имени Мурад при обстреле получил тяжелое ранение, но остался жив. Тогда, чтобы "добить" его, один из нападавших набросился на него с ножом. Пострадавший правоохранитель вступил с преступником в схватку, завладел его ножом и им же нейтрализовал нападавшего. "Навестил в больнице сотрудника полиции, у которого произошел рукопашный бой с одним из нападавших. Он находится в среднетяжелом состоянии в реанимации. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь, чтобы стабилизировать его состояние. Во время посещения он был в сознании и несмотря на произошедшее чувствовал себя относительно хорошо", – написал омбудсмен в Telegram-канале. В понедельник в Махачкале неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских.
https://ria.ru/20250506/dagestan-2015289165.html
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происшествия, махачкала, сергей меликов, нападение на сотрудников дпс в махачкале, республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале, Республика Дагестан, Россия
В Дагестане рассказали о состоянии полицейского, раненного при нападении

Раненный при нападении в Махачкале полицейский находится в сознании

© Кадр видео из соцсетейМесто нападения на полицейских в Махачкале
Место нападения на полицейских в Махачкале - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место нападения на полицейских в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Находящийся в реанимации полицейский, раненный при нападении в Махачкале, чувствует себя относительно хорошо, он в сознании, сообщил омбудсмен Дагестана Запир Алхасов.
Ранее в МВД республики рассказали, что 26-летний полицейский по имени Мурад при обстреле получил тяжелое ранение, но остался жив. Тогда, чтобы "добить" его, один из нападавших набросился на него с ножом. Пострадавший правоохранитель вступил с преступником в схватку, завладел его ножом и им же нейтрализовал нападавшего.
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"Навестил в больнице сотрудника полиции, у которого произошел рукопашный бой с одним из нападавших. Он находится в среднетяжелом состоянии в реанимации. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь, чтобы стабилизировать его состояние. Во время посещения он был в сознании и несмотря на произошедшее чувствовал себя относительно хорошо", – написал омбудсмен в Telegram-канале.
В понедельник в Махачкале неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских.
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