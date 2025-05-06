https://ria.ru/20250506/mahachkala-2015258400.html

Минздрав Дагестана рассказал о состоянии девушки, пострадавшей в Махачкале

Минздрав Дагестана рассказал о состоянии девушки, пострадавшей в Махачкале - РИА Новости, 06.05.2025

Минздрав Дагестана рассказал о состоянии девушки, пострадавшей в Махачкале

Девушке, пострадавшей при нападении на полицейских в Махачкале, провели операцию, скоро она будет выписана, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:59:00+03:00

2025-05-06T12:59:00+03:00

2025-05-06T12:59:00+03:00

происшествия

махачкала

нападение на сотрудников дпс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Девушке, пострадавшей при нападении на полицейских в Махачкале, провели операцию, скоро она будет выписана, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана. "Пуля попала девочке в локтевой сустав. В Детской республиканской клинической больнице им. Кураева ей провели операцию. Самочувствие и прогнозы специалистов хорошие, в скором времени она будет выписана под амбулаторное наблюдение", – говорится в сообщении. Во вторник с лечением 17-летней пациентки ознакомился замминистра здравоохранения Дагестана Патхула Патхулаев. По его словам, "смелая и отважная девочка, несмотря на ранение, смогла предупредить прохожих и детей, чтобы те укрылись в безопасных местах и за машинами". В понедельник, примерно в 14.15 мск, в Махачкале неизвестные напали на полицейских, патрулирующих улицы города, завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были нейтрализованы ответным огнем. В результате двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения также получили трое гражданских, оказавшихся в непосредственной близости от места происшествия, среди которых 17-летняя девушка.

https://ria.ru/20250506/makhachkala-2015231748.html

махачкала

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Работа следователей на месте перестрелки в Махачкале В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 226 УК РФ (хищение оружия). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На место преступления выехали следователи и руководство следственного управления. 2025-05-06T12:59 true PT0M16S

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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале